Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777529498.html
Путин поблагодарил россиян, помогающих беженцам из ДНР и ЛНР
Путин поблагодарил россиян, помогающих беженцам из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.03.2022
Путин поблагодарил россиян, помогающих беженцам из ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством обратился со словами благодарности к россиянам, которые помогают беженцам из ДНР и ЛНР. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:56
2022-03-10T21:10
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
общество
россия
ситуация в днр и лнр
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774432902_0:123:3070:1850_1920x0_80_0_0_7c17639a9778dc41808899edbb21deae.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством обратился со словами благодарности к россиянам, которые помогают беженцам из ДНР и ЛНР."Я бы хотел сейчас &lt;…&gt; поблагодарить всех граждан России за то, что они проявляют такое сочувствие к тем, кто так нуждается в нашей помощи и поддержке", — сказал глава государства.По его словам, это свидетельствует о поддержке россиянами действий властей по оказанию помощи Донбассу."Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет, как я уже говорил, эти люди вынуждены жить в подвалах. Дети выросли уже, в школу пошли, в этих условиях живут с крысами восемь лет. Это был &lt;…&gt; наш долг — поддержать этих людей, помочь им", — подчеркнул президент.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774188009.html
https://ria.ru/20220309/donbass-1777169350.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774432902_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2616b37a680d72e703a5bfef38735ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, россия, ситуация в днр и лнр, владимир путин
17:56 10.03.2022 (обновлено: 21:10 10.03.2022)
 
Путин поблагодарил россиян, помогающих беженцам из ДНР и ЛНР

Президент Путин поблагодарил россиян, помогающих беженцам из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Белгород
Сотрудник МЧС России помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Белгород - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Белгород
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством обратился со словами благодарности к россиянам, которые помогают беженцам из ДНР и ЛНР.
"Я бы хотел сейчас <…> поблагодарить всех граждан России за то, что они проявляют такое сочувствие к тем, кто так нуждается в нашей помощи и поддержке", — сказал глава государства.
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 08:00
"Ждем, когда домой". Как живут беженцы из Донбасса
По его словам, это свидетельствует о поддержке россиянами действий властей по оказанию помощи Донбассу.
"Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет, как я уже говорил, эти люди вынуждены жить в подвалах. Дети выросли уже, в школу пошли, в этих условиях живут с крысами восемь лет. Это был <…> наш долг — поддержать этих людей, помочь им", — подчеркнул президент.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
Беженцы из ДНР и ЛНР в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Почему "истинные арийцы" ненавидят жителей Донбасса
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюОбществоРоссияСитуация в ДНР и ЛНРВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала