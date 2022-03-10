17:56 10.03.2022 (обновлено: 21:10 10.03.2022)
Путин поблагодарил россиян, помогающих беженцам из ДНР и ЛНР
Президент Путин поблагодарил россиян, помогающих беженцам из ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Белгород
Сотрудник МЧС России помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим в Белгород
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством обратился со словами благодарности к россиянам, которые помогают беженцам из ДНР и ЛНР.
"Я бы хотел сейчас <…> поблагодарить всех граждан России за то, что они проявляют такое сочувствие к тем, кто так нуждается в нашей помощи и поддержке", — сказал глава государства.
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По его словам, это свидетельствует о поддержке россиянами действий властей по оказанию помощи Донбассу.
"Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет, как я уже говорил, эти люди вынуждены жить в подвалах. Дети выросли уже, в школу пошли, в этих условиях живут с крысами восемь лет. Это был <…> наш долг — поддержать этих людей, помочь им", — подчеркнул президент.
Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.