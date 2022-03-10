https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777529498.html

Путин поблагодарил россиян, помогающих беженцам из ДНР и ЛНР

Путин поблагодарил россиян, помогающих беженцам из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 10.03.2022

Путин поблагодарил россиян, помогающих беженцам из ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством обратился со словами благодарности к россиянам, которые помогают беженцам из ДНР и ЛНР. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:56

2022-03-10T17:56

2022-03-10T21:10

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

россия

ситуация в днр и лнр

владимир путин

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время совещания с правительством обратился со словами благодарности к россиянам, которые помогают беженцам из ДНР и ЛНР."Я бы хотел сейчас <…> поблагодарить всех граждан России за то, что они проявляют такое сочувствие к тем, кто так нуждается в нашей помощи и поддержке", — сказал глава государства.По его словам, это свидетельствует о поддержке россиянами действий властей по оказанию помощи Донбассу."Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет, как я уже говорил, эти люди вынуждены жить в подвалах. Дети выросли уже, в школу пошли, в этих условиях живут с крысами восемь лет. Это был <…> наш долг — поддержать этих людей, помочь им", — подчеркнул президент.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774188009.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество, россия, ситуация в днр и лнр, владимир путин