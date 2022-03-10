Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/bezhentsy-1777399357.html
Беженцам из Донбасса помогут с трудоустройством во Владивостоке
Беженцам из Донбасса помогут с трудоустройством во Владивостоке - РИА Новости, 10.03.2022
Беженцам из Донбасса помогут с трудоустройством во Владивостоке
Власти Владивостока помогут беженцам из Донецкой Народной Республики, прибывшим в Приморье, найти работу и устроить их детей в детские сады, сообщает мэрия. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:25
2022-03-10T08:25
россия
владивосток
приморский край
вооруженные силы рф
константин шестаков
владимир путин
эвакуация жителей днр и лнр в россию
дружковка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751025068_0:0:3214:1807_1920x0_80_0_0_8de5ac67c42b10f9691ec3b66f3ed22c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Власти Владивостока помогут беженцам из Донецкой Народной Республики, прибывшим в Приморье, найти работу и устроить их детей в детские сады, сообщает мэрия.Ранее в четверг УМВД РФ по Приморскому краю сообщило, что две семьи из Донецкой Народной Республики получили во Владивостоке статус беженцев. Семейная пара с четырехлетним сыном из города Дружковка ДНР приехала во Владивосток в гости к родственникам еще в конце января. В феврале прибыла жительница Донецка со своей трехлетней дочерью, они были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в России, отмечали в полиции.В мэрии встречу с двумя девушками провел глава Владивостока Константин Шестаков."У обеих девушек маленькие дети, и в первую очередь во Владивостоке им необходимо решить проблемы с детскими садами и трудоустройством. Все эти вопросы сейчас на контроле в администрации Владивостока…. Глава города подчеркнул, что в ближайшее время обеим девушкам подберут место работы", - говорится в сообщении. Также мэр пообещал помочь в трудоустройстве супруга одной из девушек."С детскими садами уже есть полная ясность, подобрали те, которые вам ближе к дому. Сейчас еще проработаем вопрос по дополнительным занятиям для детей, устроим в секции и кружки, чтобы они быстрее адаптировались", - отметил Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
https://ria.ru/20220305/bezhentsy-1776662851.html
https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775478526.html
россия
владивосток
приморский край
дружковка
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751025068_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2247a225dcb3ef9aeaddf7ac9aa7e0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владивосток, приморский край, вооруженные силы рф, константин шестаков, владимир путин, эвакуация жителей днр и лнр в россию, дружковка, киев
08:25 10.03.2022
 
Беженцам из Донбасса помогут с трудоустройством во Владивостоке

Власти Владивостока помогут беженцам из ДНР найти работу и устроить детей в детские сады

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Власти Владивостока помогут беженцам из Донецкой Народной Республики, прибывшим в Приморье, найти работу и устроить их детей в детские сады, сообщает мэрия.
Ранее в четверг УМВД РФ по Приморскому краю сообщило, что две семьи из Донецкой Народной Республики получили во Владивостоке статус беженцев. Семейная пара с четырехлетним сыном из города Дружковка ДНР приехала во Владивосток в гости к родственникам еще в конце января. В феврале прибыла жительница Донецка со своей трехлетней дочерью, они были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в России, отмечали в полиции.
Жители ДНР - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 10:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российские фонды перепрофилируются под помощь беженцам из Донбасса
В мэрии встречу с двумя девушками провел глава Владивостока Константин Шестаков.
"У обеих девушек маленькие дети, и в первую очередь во Владивостоке им необходимо решить проблемы с детскими садами и трудоустройством. Все эти вопросы сейчас на контроле в администрации Владивостока…. Глава города подчеркнул, что в ближайшее время обеим девушкам подберут место работы", - говорится в сообщении. Также мэр пообещал помочь в трудоустройстве супруга одной из девушек.
"С детскими садами уже есть полная ясность, подобрали те, которые вам ближе к дому. Сейчас еще проработаем вопрос по дополнительным занятиям для детей, устроим в секции и кружки, чтобы они быстрее адаптировались", - отметил Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Пункт временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 08:38
Власти Чукотки помогут собраться в школу детям-беженцам из Донбасса
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
 
РоссияВладивостокПриморский крайВооруженные силы РФКонстантин ШестаковВладимир ПутинЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДружковкаКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала