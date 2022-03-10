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Беженцам из Донбасса помогут с трудоустройством во Владивостоке

Беженцам из Донбасса помогут с трудоустройством во Владивостоке - РИА Новости, 10.03.2022

Беженцам из Донбасса помогут с трудоустройством во Владивостоке

Власти Владивостока помогут беженцам из Донецкой Народной Республики, прибывшим в Приморье, найти работу и устроить их детей в детские сады, сообщает мэрия. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:25

2022-03-10T08:25

2022-03-10T08:25

россия

владивосток

приморский край

вооруженные силы рф

константин шестаков

владимир путин

эвакуация жителей днр и лнр в россию

дружковка

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Власти Владивостока помогут беженцам из Донецкой Народной Республики, прибывшим в Приморье, найти работу и устроить их детей в детские сады, сообщает мэрия.Ранее в четверг УМВД РФ по Приморскому краю сообщило, что две семьи из Донецкой Народной Республики получили во Владивостоке статус беженцев. Семейная пара с четырехлетним сыном из города Дружковка ДНР приехала во Владивосток в гости к родственникам еще в конце января. В феврале прибыла жительница Донецка со своей трехлетней дочерью, они были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в России, отмечали в полиции.В мэрии встречу с двумя девушками провел глава Владивостока Константин Шестаков."У обеих девушек маленькие дети, и в первую очередь во Владивостоке им необходимо решить проблемы с детскими садами и трудоустройством. Все эти вопросы сейчас на контроле в администрации Владивостока…. Глава города подчеркнул, что в ближайшее время обеим девушкам подберут место работы", - говорится в сообщении. Также мэр пообещал помочь в трудоустройстве супруга одной из девушек."С детскими садами уже есть полная ясность, подобрали те, которые вам ближе к дому. Сейчас еще проработаем вопрос по дополнительным занятиям для детей, устроим в секции и кружки, чтобы они быстрее адаптировались", - отметил Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.

https://ria.ru/20220305/bezhentsy-1776662851.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владивосток, приморский край, вооруженные силы рф, константин шестаков, владимир путин, эвакуация жителей днр и лнр в россию, дружковка, киев