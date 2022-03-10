https://ria.ru/20220310/berbok-1777572920.html

Глава МИД ФРГ призвала не вводить санкции, если Европа их не выдержит

Глава МИД ФРГ призвала не вводить санкции, если Европа их не выдержит - РИА Новости, 10.03.2022

Глава МИД ФРГ призвала не вводить санкции, если Европа их не выдержит

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала "сохранять хладнокровие" при обсуждении возможного эмбарго на импорт энергоносителей из России. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T23:51

2022-03-10T23:51

2022-03-10T23:51

в мире

украина

германия

россия

санкции в отношении россии

анналена бербок

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БЕРЛИН, 10 мар - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала "сохранять хладнокровие" при обсуждении возможного эмбарго на импорт энергоносителей из России.Она отметила, что при неподготовленном вводе такой меры возникли бы сложности с мобильностью граждан, больницы бы не работали без электричества. "Это именно та дестабилизация, которой бы хотел российский президент. Поэтому мы должны в эти сложные времена, даже если это разрывает сердце, и в этом вопросе сохранять хладнокровие. Это означает - как можно быстрее делать все для энергоэффективности, масштабного снижения импорта ископаемого сырья из России", - заявила Бербок на пресс-конференции с премьер-министром Косово Альбином Курти в Приштине.Она отметила также, что "не имеет смысла вводить санкции, когда придется сказать, что мы не можем их выдержать, мы их отменяем".Министр пояснила, что если бы был способ остановить военную операцию завтра, "мы бы сделали это сегодня". "Но правда в том, что у российского президента достаточно резервов, в том числе в вопросе ископаемого сырья, продолжать бомбардировки в течение месяцев. Если б мы приняли эмбарго на импорт, которое бы завтра остановило эту войну, то мы бы сделали это", - заявила министр.Она отметила, что вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек "не покладая рук" работает над скорейшим нахождении альтернативных источников российским нефти, газу и углю. По ее словам, "было бы реально бегством от ответственности", если бы политики начали требовать прекратить использование российских энергоносителей, утверждая, что это может остановить операцию. "Мы этого, к сожалению, не можем. Поэтому задача политиков посредством жесткого санкционного режима, который мы можем сохранять в силе, изолировать российского президента дальше", - добавила она.Министр заявила, что со стороны России возможны попытки дестабилизации других стран, "например Молдавии". "Будет попытка вести (гибридную войну) путем раскола стран, раскола нашей сплоченности, путем распространения фейк-ньюс. И что значила бы сейчас полная остановка импорта. Если бы мы сейчас остановили любой импорт энергетики в Германию или другие европейские страны, это значило бы, что у нас уже через пазу недель не было бы электричества и отопления", - добавила министр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/medvedev-1777474605.html

https://ria.ru/20220308/sanktsii-1776781786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, россия, санкции в отношении россии, анналена бербок