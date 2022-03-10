Американцы ездят в Мексику за дотационным бензином, сообщили СМИ
Milenio: американцы ездят в Мексику за дотационным бензином
© AP Photo / Marco UgarteМужчина с канистрой бензина
© AP Photo / Marco Ugarte
Мужчина с канистрой бензина
МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Посетители приграничных штатов Мексики из США стали чаще заправляться бензином, цены на который мексиканские власти сдерживают на уровне инфляции, сообщило издание Milenio.
"Гости страны пользуются своим пребыванием в личных или деловых целях, чтобы заправить баки своих машин, поскольку цены здесь ниже на 28-45%", - говорится в материале издания.
Правительство Мексики из-за роста нефтяных цен задействовало фискальные меры, чтобы стоимость бензина в стране для граждан не росла выше уровня инфляции. Это сыграло на руку гражданам США, которым не нужна виза, чтобы пересечь границу с Мексикой - о росте числа автомобилей из соседней страны СМИ рассказали владельцы автозаправок на границе с Калифорнией и Техасом.
Средняя цена на бензин в США поднялась до 4,3 долларов за галлон (3,785 литра), снова достигнув рекордных показателей, сообщила ранее Американская автомобильная ассоциация. В штате Калифорния, где топливо традиционно дороже, цена за галлон приближается к 6 долларам - в Сан-Франциско за указанный объем бензина просят 5,82 доллара.
Президент США Джо Байден во вторник объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.