https://ria.ru/20220310/benzin-1777560595.html

Американцы ездят в Мексику за дотационным бензином, сообщили СМИ

Американцы ездят в Мексику за дотационным бензином, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.03.2022

Американцы ездят в Мексику за дотационным бензином, сообщили СМИ

Посетители приграничных штатов Мексики из США стали чаще заправляться бензином, цены на который мексиканские власти сдерживают на уровне инфляции, сообщило... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T21:28

2022-03-10T21:28

2022-03-10T21:28

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МЕХИКО, 10 мар - РИА Новости. Посетители приграничных штатов Мексики из США стали чаще заправляться бензином, цены на который мексиканские власти сдерживают на уровне инфляции, сообщило издание Milenio."Гости страны пользуются своим пребыванием в личных или деловых целях, чтобы заправить баки своих машин, поскольку цены здесь ниже на 28-45%", - говорится в материале издания.Правительство Мексики из-за роста нефтяных цен задействовало фискальные меры, чтобы стоимость бензина в стране для граждан не росла выше уровня инфляции. Это сыграло на руку гражданам США, которым не нужна виза, чтобы пересечь границу с Мексикой - о росте числа автомобилей из соседней страны СМИ рассказали владельцы автозаправок на границе с Калифорнией и Техасом.Средняя цена на бензин в США поднялась до 4,3 долларов за галлон (3,785 литра), снова достигнув рекордных показателей, сообщила ранее Американская автомобильная ассоциация. В штате Калифорния, где топливо традиционно дороже, цена за галлон приближается к 6 долларам - в Сан-Франциско за указанный объем бензина просят 5,82 доллара.Президент США Джо Байден во вторник объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.

https://ria.ru/20220310/amerika-1777537037.html

https://ria.ru/20220310/bayden-1777537024.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, мексика