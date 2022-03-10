19:12 10.03.2022 (обновлено: 19:52 10.03.2022)
Средняя цена на бензин в США достигла очередного рекорда
Автомобильная ассоциация США: средняя цена на бензин в стране достигла очередного рекорда
Очередь на заправку в Калифорнии
ВАШИНГТОН, 10 мар - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США поднялась до 4,3 долларов за галлон (3,785 литра), снова достигнув рекордных показателей, сообщает Американская автомобильная ассоциация.
По данным ассоциации, средняя цена достигла 4,318 долларов за галлон, почти на 7 центов поднявшись с предыдущего дня.
Местные СМИ сообщают, что в штате Калифорния, где топливо традиционно дороже, цена за галлон приближается к 6 долларам - в Сан-Франциско за указанный объем бензина просят 5,82 доллара.
Президент США Джо Байден во вторник объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявлял РИА Новости, что реакция Москвы на санкции Запада будет оперативной и чувствительной, работа над ответными мерами идет по всем направлениям. Он отметил, что в условиях усиления рестрикций российская сторона сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключается на незападные рынки капитала, а также прилагает усилия, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния. Дипломат подчеркнул: в Москве сожалеют, что Евросоюз развязал "тотальную экономическую войну" против России. При этом, как отметил Биричевский, санкции ЕС наносят колоссальный ущерб гражданам самого Союза, причины для их введения трудно обосновать логически.