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Цены на топливо заставили французов мешать бензин со спиртом
Le Monde: французы для экономии начали смешивать бензин со спиртом - РИА Новости, 10.03.2022
Цены на топливо заставили французов мешать бензин со спиртом
Во Франции рост цен на топливо из-за ситуации на Украине вынуждает граждан смешивать бензин с этиловым спиртом, пишет Le Monde. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:29
2022-03-10T11:52
в мире
франция
украина
россия
"желтые жилеты"
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Во Франции рост цен на топливо из-за ситуации на Украине вынуждает граждан смешивать бензин с этиловым спиртом, пишет Le Monde.Журналисты издания пообщались с продавщицей на одной из сетевых заправок во Франции. По ее словам, раньше автомобилисты в начале месяца без раздумья наполняли полный бак, однако сейчас стараются не выходить за сумму в 30-50 евро.Кроме того, молодые люди стали чаще смешивать бензин с этиловым спиртом, при этом доля последнего постоянного увеличивается, отметила она.Корреспонденты также поговорили с клиентами автозаправки."У них себестоимость — 1,78 евро. Вы в это верите? А где "желтые жилеты"? Ждут, когда мы дойдем до двушки за литр?" — посетовала одна из них.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220310/benzin-1777364710.html
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в мире, франция, украина, россия, "желтые жилеты"
11:29 10.03.2022 (обновлено: 11:52 10.03.2022)
 
Le Monde: французы для экономии начали смешивать бензин со спиртом

Le Monde: рост цен на топливо вынуждает французов смешивать бензин с этиловым спиртом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо
Мужчина оплачивает автомобильное топливо - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Мужчина оплачивает автомобильное топливо
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Во Франции рост цен на топливо из-за ситуации на Украине вынуждает граждан смешивать бензин с этиловым спиртом, пишет Le Monde.
Журналисты издания пообщались с продавщицей на одной из сетевых заправок во Франции. По ее словам, раньше автомобилисты в начале месяца без раздумья наполняли полный бак, однако сейчас стараются не выходить за сумму в 30-50 евро.
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Кроме того, молодые люди стали чаще смешивать бензин с этиловым спиртом, при этом доля последнего постоянного увеличивается, отметила она.
"Однажды один из них объяснил мне, что поломки из-за этого были незначительными, что это были небольшие детали, которые не очень дорого поменять", — поделилась кассирша.
Корреспонденты также поговорили с клиентами автозаправки.
"У них себестоимость — 1,78 евро. Вы в это верите? А где "желтые жилеты"? Ждут, когда мы дойдем до двушки за литр?" — посетовала одна из них.
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Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
 
В миреФранцияУкраинаРоссия"Желтые жилеты"
 
 
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