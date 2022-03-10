https://ria.ru/20220310/benzin-1777428497.html

Цены на топливо заставили французов мешать бензин со спиртом

Le Monde: французы для экономии начали смешивать бензин со спиртом - РИА Новости, 10.03.2022

Цены на топливо заставили французов мешать бензин со спиртом

Во Франции рост цен на топливо из-за ситуации на Украине вынуждает граждан смешивать бензин с этиловым спиртом, пишет Le Monde. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:29

2022-03-10T11:29

2022-03-10T11:52

в мире

франция

украина

россия

"желтые жилеты"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570593379_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_96f6292fcbd3f69dca48ea61d77e2d29.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Во Франции рост цен на топливо из-за ситуации на Украине вынуждает граждан смешивать бензин с этиловым спиртом, пишет Le Monde.Журналисты издания пообщались с продавщицей на одной из сетевых заправок во Франции. По ее словам, раньше автомобилисты в начале месяца без раздумья наполняли полный бак, однако сейчас стараются не выходить за сумму в 30-50 евро.Кроме того, молодые люди стали чаще смешивать бензин с этиловым спиртом, при этом доля последнего постоянного увеличивается, отметила она.Корреспонденты также поговорили с клиентами автозаправки."У них себестоимость — 1,78 евро. Вы в это верите? А где "желтые жилеты"? Ждут, когда мы дойдем до двушки за литр?" — посетовала одна из них.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ Запад ввел новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

https://ria.ru/20220310/benzin-1777364710.html

https://ria.ru/20220308/amerikantsy-1777186511.html

франция

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, франция, украина, россия, "желтые жилеты"