https://ria.ru/20220310/benzin-1777364710.html

Байден оставил США без нефти и с золотым бензином

Байден оставил США без нефти и с золотым бензином - РИА Новости, 10.03.2022

Байден оставил США без нефти и с золотым бензином

После заявлений о запрете импорта российских углеводородов бензин в США рекордно подорожал. Еще осенью президент Байден обещал радикально снизить цены на... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:00

2022-03-10T08:00

2022-03-10T17:13

экономика

цены на нефть

дональд трамп

colonial pipeline

capital economics

опек

россия

сша

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. После заявлений о запрете импорта российских углеводородов бензин в США рекордно подорожал. Еще осенью президент Байден обещал радикально снизить цены на топливо. Получилось наоборот. Без сырья из России никак не обойтись: американским НПЗ нужна "тяжелая" нефть. В поисках альтернатив Белый дом уговаривает Венесуэлу, саудитов и ОАЭ нарастить поставки. Но похоже, помогать никто не готов.Рекордно взлетелаВ Американской автомобильной ассоциации сообщили, что бензин стоит 4,17 доллара за галлон (1,2 доллара за литр), чего еще никогда не было. Топливо дорожает с января 2021-го. Масла в огонь подлила майская кибератака на Colonial Pipeline — одного из крупнейших операторов трубопроводов в США, поставляющего 45% топлива на Восточное побережье, включая бензин, дизель и мазут для отопления домов.В скачке цен Вашингтон обвинил ОПЕК+. Сейчас каждый месяц картель увеличивает суточную добычу на 400 тысяч баррелей, постепенно возвращаясь к норме после крупнейшего в истории разового сокращения в прошлом году. Однако США этого недостаточно."Пандемия повлияла на цепочку поставок. Но если говорить о бензине, это следствие того, что Россия и ОПЕК отказываются добывать больше", — утверждал Байден. Япония и Индия тоже призывали увеличить добычу, поскольку во всем мире отменяют ограничения и наращивают производство. Тем не менее ОПЕК+ сохраняет прежние темпы. Определяющей стала единая позиция России и Саудовской Аравии. Решение объяснили рисками нового переизбытка.Пошло не такБайден все же заверил: так дело он не оставит. И в конце осени пообещал в ближайшие три года "драматическое" снижение цен. Не вышло.Конфликт между Украиной и Россией уже отправил американские нефтяные котировки к пикам 2008-го — за 100 долларов. А мировые выросли до максимума, невиданного с 2012-го. Сырая нефть — основной компонент бензина, и это 56% в стоимости топлива на бензоколонках.В такой ситуации решение Байдена о запрете российских энергоресурсов выглядит выстрелом в ногу, хотя, на первый взгляд, зависимость от России не столь велика. В 2020-м Москва, потеснив Эр-Рияд, резко сокративший экспорт, вышла на второе место среди поставщиков США. Нынешний показатель — порядка 245 тысяч баррелей в сутки.Нечем заменитьВопрос даже не в количестве, а в характеристиках. Россия производит более тяжелое и высокосернистое сырье, которое американские НПЗ перерабатывают в бензин, дизельное и авиационное топливо. Этот тип нефти особенно необходим Западному побережью и северо-востоку из-за географических проблем с доставкой туда продуктов переработки газа.По данным Управления энергетической информации США (EIA), сейчас запасы дистиллятного топлива на Восточном побережье — на шестилетнем минимуме. При этом уже в октябре цены достигли уровня 2014-го. За помощью пришлось обращаться к России. В конце ноября в США прибыли четыре танкера с двумя миллионами баррелей дизтоплива на борту (максимум с 2018-го). В феврале купили еще порядка полутора миллионов бочек: 22% общего импорта в январе — феврале.Пробивают почвуТеперь же в поиске альтернатив стучат во все двери. Как утверждает Reuters, ссылаясь на источники в американской администрации, 5 марта официальные лица встретились в Каракасе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Американские чиновники пообещали ослабление санкций, если Венесуэла согласится поставлять нефть. Предложили, например, "продавать через западные компании".Но дело не только в этом. Разрушенная нефтепромышленность Венесуэлы не в состоянии заменить российские поставки. Как отмечает Forbes, чтобы вернуть добычу в стране на прежний уровень, нужно 250 миллиардов долларов инвестиций и лет семь-восемь на восстановление инфраструктуры.Хата с краюЕвропа последовать за Байденом пока явно не готова. Как заявил Жозеп Боррель, Брюссель не собирается запрещать прямой импорт нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России. Но людям предложили немного померзнуть: понизить температуру в домах ради снижения энергетической зависимости от Москвы.В конгрессе, похоже, готовятся оценить указ Байдена "на трезвую голову". Как пишет Politico, палата представителей перенесла голосование по законопроекту о запрете на импорт энергоносителей из России и пересмотре ее статуса во Всемирной торговой организации (ВТО). Причина — возражения со стороны республиканцев. Их смутило, что в тексте отсутствует ключевое положение, предусматривающее разрыв торговых отношений с Россией и Белоруссией. Белый дом объяснил задержку необходимостью "обсудить с союзниками вероятные последствия такого шага".

https://radiosputnik.ria.ru/20220309/1777281618.html

https://ria.ru/20211113/neft-1758783139.html

https://ria.ru/20220210/dizel-1771938216.html

https://ria.ru/20220309/krizis-1777259481.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, дональд трамп, colonial pipeline, capital economics, опек, россия, сша, николас мадуро, бензин, дт (дизельное топливо), нефть