https://ria.ru/20220310/belorussiya-1777436272.html

Лукашенко заявил, что Минск не может допустить "удара в спину" ВС России

Лукашенко заявил, что Минск не может допустить "удара в спину" ВС России - РИА Новости, 10.03.2022

Лукашенко заявил, что Минск не может допустить "удара в спину" ВС России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не может допустить "удара в спину" российским вооруженным силам. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T12:00

2022-03-10T12:00

2022-03-10T12:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

вооруженные силы рф

россия

признание днр и лнр в россии

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МИНСК, 10 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не может допустить "удара в спину" российским вооруженным силам."Чтобы они (противники - ред.) не смогли перерезать пути снабжения армии Российской Федерации. Чтобы они не смогли зайти в тыл и нанести с тыла удар по людям из России", - приводит его слова пресс-служба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220310/belorussiya-1777427866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, россия, признание днр и лнр в россии