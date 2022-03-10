11:28 10.03.2022 (обновлено: 14:25 10.03.2022)
Лукашенко заявил, что разведка обнаружила у границы группу наемников
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что разведка обнаружила у границы группу наемников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными
МИНСК, 10 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская разведка обнаружила у границы группу наемников, и потребовал недопущения нарушения границы такими формированиями.
"Белорусская разведка обнаружила вблизи границы группу наемников. Президент заявил об этом на совещании с руководством министерства обороны. Главнокомандующий требует недопущения нарушения границы такого рода формированиями", - сообщило на своем сайте госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
Сообщается, что белорусская разведка обнаружила на территории Украины наемников, перемещающихся вдоль белорусской границы. "Что больше всего нас должно беспокоить. Мы всегда опасались присутствия в сопредельных государствах, особенно в Украине, наемников. Наша разведка, притом несколько источников, обнаружили таких наемников, которые не переходят границу с Беларусью, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля", - сказал Лукашенко.
Глава государства поручил военным и пограничникам не допустить нарушения госграницы. "Мы должны их видеть, и прежде всего вашими возможностями", - отметил президент.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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