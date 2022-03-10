https://ria.ru/20220310/belorussiya-1777419889.html

Двоих белорусов заподозрили в планах напасть на российскую военную колонну

Двоих белорусов заподозрили в планах напасть на российскую военную колонну - РИА Новости, 10.03.2022

Двоих белорусов заподозрили в планах напасть на российскую военную колонну

Двух жителей белорусского Мозыря задержали из-за планов закидать коктейлями Молотова российскую военную технику, сообщает в четверг Следственный комитет... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T10:53

2022-03-10T10:53

2022-03-10T11:00

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БРЕСТ, 7 мар - РИА Новости. Двух жителей белорусского Мозыря задержали из-за планов закидать коктейлями Молотова российскую военную технику, сообщает в четверг Следственный комитет Беларуси."Двое жителей Мозыря (34 и 44 года) … планировали уничтожать военную технику России при ее передвижении по территории Мозырского района. Для исполнения преступного замысла они подготовили бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, они познакомились в позапрошлом году на "несанкционированных массовых мероприятиях" в Мозыре и причастны к еще одному преступлению. Другие детали в релизе не приводятся.Мозырь – город в Гомельской области Беларуси, находится примерно в 45-50 километрах от границы с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220306/belorussiya-1776883267.html

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776473549.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр, следственный комитет белоруссии