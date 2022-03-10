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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/belorussiya-1777419889.html
Двоих белорусов заподозрили в планах напасть на российскую военную колонну
Двоих белорусов заподозрили в планах напасть на российскую военную колонну - РИА Новости, 10.03.2022
Двоих белорусов заподозрили в планах напасть на российскую военную колонну
Двух жителей белорусского Мозыря задержали из-за планов закидать коктейлями Молотова российскую военную технику, сообщает в четверг Следственный комитет... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T10:53
2022-03-10T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
следственный комитет белоруссии
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БРЕСТ, 7 мар - РИА Новости. Двух жителей белорусского Мозыря задержали из-за планов закидать коктейлями Молотова российскую военную технику, сообщает в четверг Следственный комитет Беларуси."Двое жителей Мозыря (34 и 44 года) … планировали уничтожать военную технику России при ее передвижении по территории Мозырского района. Для исполнения преступного замысла они подготовили бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, они познакомились в позапрошлом году на "несанкционированных массовых мероприятиях" в Мозыре и причастны к еще одному преступлению. Другие детали в релизе не приводятся.Мозырь – город в Гомельской области Беларуси, находится примерно в 45-50 километрах от границы с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220306/belorussiya-1776883267.html
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в мире, россия, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр, следственный комитет белоруссии
10:53 10.03.2022 (обновлено: 11:00 10.03.2022)
 
Двоих белорусов заподозрили в планах напасть на российскую военную колонну

Двоих жителей Мозыря задержали из-за планов напасть на российскую бронетехнику

© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Республики Беларусь
Автомобиль Следственного комитета Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
Автомобиль Следственного комитета Республики Беларусь
Читать ria.ru в
БРЕСТ, 7 мар - РИА Новости. Двух жителей белорусского Мозыря задержали из-за планов закидать коктейлями Молотова российскую военную технику, сообщает в четверг Следственный комитет Беларуси.
"Двое жителей Мозыря (34 и 44 года) … планировали уничтожать военную технику России при ее передвижении по территории Мозырского района. Для исполнения преступного замысла они подготовили бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, они познакомились в позапрошлом году на "несанкционированных массовых мероприятиях" в Мозыре и причастны к еще одному преступлению. Другие детали в релизе не приводятся.
Мозырь – город в Гомельской области Беларуси, находится примерно в 45-50 километрах от границы с Украиной.
Военнослужащие вооруженных сил Белоруссии
6 марта, 08:54
Белорусское Минобороны опровергло сообщения о своих десантниках на Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:48Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко: Запад хочет "утопить" Россию и Белоруссию в конфликте на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияБелоруссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРСледственный комитет Белоруссии
 
 
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