https://ria.ru/20220310/bayden-1777537024.html

Байден связал рекордную инфляцию в США с антироссийскими санкциями

Байден связал рекордную инфляцию в США с антироссийскими санкциями - РИА Новости, 10.03.2022

Байден связал рекордную инфляцию в США с антироссийскими санкциями

Президент США Джо Байден связал рекордный за 40 лет рост цен с введением санкций против России. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T18:28

2022-03-10T18:28

2022-03-10T20:48

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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден связал рекордный за 40 лет рост цен с введением санкций против России.Байден заявил, что издержи связаны с санкциями, добавив, что Россия платит цену выше.Как сообщил Минтруд США, потребительские цены по итогам февраля выросли на 7,9 процента в годовом выражении, прибавив только за февраль 0,8 процента. Годовой показатель по-прежнему находится у рекордов сорокалетней давности, теперь он максимальный с января 1982 года.США 8 марта ввели запрет на импорт российских энергоносителей в ответ на начало Россией специальной военной операции по демилитаризации Украины.Как заявил 10 марта на совещании с правительством Владимир Путин, нет никаких оснований связывать этот запрет с небывалым ростом цен в Америке. Он пояснил, что поставки российской нефти на рынок США не превышают трех процентов, что ничтожно мало. Вашингтон пытается свалить на Москву "результаты собственных ошибок", добавил президент.Таким образом, власти США прикрываются этими решениями, чтобы "обмануть в очередной раз свое собственное население", заключил Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

сша, в мире, россия, джо байден