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Байден связал рекордную инфляцию в США с антироссийскими санкциями
Байден связал рекордную инфляцию в США с антироссийскими санкциями - РИА Новости, 10.03.2022
Байден связал рекордную инфляцию в США с антироссийскими санкциями
Президент США Джо Байден связал рекордный за 40 лет рост цен с введением санкций против России. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:28
2022-03-10T20:48
сша
в мире
россия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден связал рекордный за 40 лет рост цен с введением санкций против России.Байден заявил, что издержи связаны с санкциями, добавив, что Россия платит цену выше.Как сообщил Минтруд США, потребительские цены по итогам февраля выросли на 7,9 процента в годовом выражении, прибавив только за февраль 0,8 процента. Годовой показатель по-прежнему находится у рекордов сорокалетней давности, теперь он максимальный с января 1982 года.США 8 марта ввели запрет на импорт российских энергоносителей в ответ на начало Россией специальной военной операции по демилитаризации Украины.Как заявил 10 марта на совещании с правительством Владимир Путин, нет никаких оснований связывать этот запрет с небывалым ростом цен в Америке. Он пояснил, что поставки российской нефти на рынок США не превышают трех процентов, что ничтожно мало. Вашингтон пытается свалить на Москву "результаты собственных ошибок", добавил президент.Таким образом, власти США прикрываются этими решениями, чтобы "обмануть в очередной раз свое собственное население", заключил Путин.
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сша, в мире, россия, джо байден
18:28 10.03.2022 (обновлено: 20:48 10.03.2022)
 
Байден связал рекордную инфляцию в США с антироссийскими санкциями

Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с антироссийскими санкциями

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 10 мар — РИА Новости. Президент США Джо Байден связал рекордный за 40 лет рост цен с введением санкций против России.

"Сегодняшний отчет об инфляции напоминает, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи начинают ощущать последствия путинского роста цен. Большой вклад в инфляцию в этом месяце внес рост цен на бензин и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина", — говорится в заявлении главы государства, распространенном пресс-службой Белого дома.

Байден заявил, что издержи связаны с санкциями, добавив, что Россия платит цену выше.
Как сообщил Минтруд США, потребительские цены по итогам февраля выросли на 7,9 процента в годовом выражении, прибавив только за февраль 0,8 процента. Годовой показатель по-прежнему находится у рекордов сорокалетней давности, теперь он максимальный с января 1982 года.
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Как заявил 10 марта на совещании с правительством Владимир Путин, нет никаких оснований связывать этот запрет с небывалым ростом цен в Америке. Он пояснил, что поставки российской нефти на рынок США не превышают трех процентов, что ничтожно мало. Вашингтон пытается свалить на Москву "результаты собственных ошибок", добавил президент.
Таким образом, власти США прикрываются этими решениями, чтобы "обмануть в очередной раз свое собственное население", заключил Путин.
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