https://ria.ru/20220310/bank-1777495280.html
ПСБ готов оперативно масштабировать меры господдержки населения и бизнеса
ПСБ готов оперативно масштабировать меры господдержки населения и бизнеса - РИА Новости, 10.03.2022
ПСБ готов оперативно масштабировать меры господдержки населения и бизнеса
ПСБ готов в максимально короткие сроки масштабировать новые программы и льготы для большого числа клиентов - как физических, так и юридических лиц, заявил... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:00
2022-03-10T16:00
2022-03-10T16:00
псб (банк псб)
россия
промсвязьбанк
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. ПСБ готов в максимально короткие сроки масштабировать новые программы и льготы для большого числа клиентов - как физических, так и юридических лиц, заявил руководитель дивизиона малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов в ходе пленарной дискуссии 2-го Всероссийского форума "Мой бизнес".Как сообщает пресс-служба банка, Басманов пояснил, что практика 2020 года и безотлагательные условия работы во время пика пандемии, когда были развернуты многочисленные меры поддержки бизнеса и населения, позволили наработать компетенции, которые сегодня пригодятся. "Было создано большое количество дистанционных сервисов, позволяющих очень быстро масштабировать программы поддержки и за короткий срок довести до большого числа участников экономического обмена новые сервисы, льготы, субсидии. И мы планируем второй раз за эти два года воспользоваться этими компетенциями - и в рамках программы 1764, которая сейчас максимально расширяется, и в рамках новых программ Банка России, и других", - сказал он.В частности, уже сейчас ПСБ присоединился к обновленной антикризисной программе стимулирования кредитования бизнеса, реализуемой Банком России совместно с Корпорацией МСП, и начал принимать заявки от предпринимателей на льготные кредиты по ставке, не превышающей 8,5%, что позволит МСБ иметь доступ к наиболее выгодным условиям финансирования их деятельности.По прогнозам Басманова, экономика России в полной мере переориентируется на новые процентные ставки к концу марта – и тогда же будут в полном объеме внедрены меры поддержки и субсидирования. "Поэтому мы рассчитываем, что клиенты смогут смягчить эффект влияния более высоких ставок на свои оборотные средства, чтобы возобновить весенний деловой цикл на максимально приближенных к прежним условиях", - считает Басманов. При этом в течение полугодия программы поддержки помогут экономике полностью адаптироваться к изменившимся условиям и перейти "к новой норме".
https://ria.ru/20220302/bank-1776146014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), россия, промсвязьбанк
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. ПСБ готов в максимально короткие сроки масштабировать новые программы и льготы для большого числа клиентов - как физических, так и юридических лиц, заявил руководитель дивизиона малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов в ходе пленарной дискуссии 2-го Всероссийского форума "Мой бизнес".
Как сообщает пресс-служба банка, Басманов пояснил, что практика 2020 года и безотлагательные условия работы во время пика пандемии, когда были развернуты многочисленные меры поддержки бизнеса и населения, позволили наработать компетенции, которые сегодня пригодятся.
"Было создано большое количество дистанционных сервисов, позволяющих очень быстро масштабировать программы поддержки и за короткий срок довести до большого числа участников экономического обмена новые сервисы, льготы, субсидии. И мы планируем второй раз за эти два года воспользоваться этими компетенциями - и в рамках программы 1764, которая сейчас максимально расширяется, и в рамках новых программ Банка России, и других", - сказал он.
В частности, уже сейчас ПСБ
присоединился к обновленной антикризисной программе стимулирования кредитования бизнеса, реализуемой Банком России совместно с Корпорацией МСП, и начал принимать заявки от предпринимателей на льготные кредиты по ставке, не превышающей 8,5%, что позволит МСБ иметь доступ к наиболее выгодным условиям финансирования их деятельности.
По прогнозам Басманова, экономика России в полной мере переориентируется на новые процентные ставки к концу марта – и тогда же будут в полном объеме внедрены меры поддержки и субсидирования. "Поэтому мы рассчитываем, что клиенты смогут смягчить эффект влияния более высоких ставок на свои оборотные средства, чтобы возобновить весенний деловой цикл на максимально приближенных к прежним условиях", - считает Басманов. При этом в течение полугодия программы поддержки помогут экономике полностью адаптироваться к изменившимся условиям и перейти "к новой норме".