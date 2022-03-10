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Никто не выиграет от гонки вооружений в Азии, заявили в МИД
Никто не выиграет от гонки вооружений в Азии, заявили в МИД - РИА Новости, 10.03.2022
Никто не выиграет от гонки вооружений в Азии, заявили в МИД
Никто не выиграет от гонки вооружений в Азии, сказал замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T19:16
2022-03-10T19:16
2022-03-10T19:16
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Никто не выиграет от гонки вооружений в Азии, сказал замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, комментируя размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в регионе."Хотелось бы верить, что все-таки политики в регионе будут реально оценивать ситуацию, и если там началась бы такая гонка вооружений, то от нее не выиграет никто. Практика и жизнь показывает, что если начинается гонка вооружений... то потом разгребать эти завалы, а именно: договариваться о чем-то, убирать эти вооружения, уничтожать их занимает очень много времени", - отметил Вишневецкий в ходе своего выступления в дискуссионном клубе "Валдай".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валдай (клуб), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, азия, в мире
Никто не выиграет от гонки вооружений в Азии, заявили в МИД
Замдиректора департамента МИД Вишневецкий: никто не выиграет от гонки вооружений в Азии
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Никто не выиграет от гонки вооружений в Азии, сказал замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, комментируя размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в регионе.
"Хотелось бы верить, что все-таки политики в регионе будут реально оценивать ситуацию, и если там началась бы такая гонка вооружений, то от нее не выиграет никто. Практика и жизнь показывает, что если начинается гонка вооружений... то потом разгребать эти завалы, а именно: договариваться о чем-то, убирать эти вооружения, уничтожать их занимает очень много времени", - отметил Вишневецкий в ходе своего выступления в дискуссионном клубе "Валдай".