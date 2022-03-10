https://ria.ru/20220310/aviabilety-1777433956.html

Санкции не скажутся на стоимости авиабилетов, заявили в Росавиации

Санкции не скажутся на стоимости авиабилетов, заявили в Росавиации - РИА Новости, 10.03.2022

Санкции не скажутся на стоимости авиабилетов, заявили в Росавиации

Ситуация в российской авиаотрасли, вызванная санкциями, не скажется на стоимости перелетов внутри России, сообщил начальник управления поддержания летной... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:51

2022-03-10T11:51

2022-03-10T15:14

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ситуация в российской авиаотрасли, вызванная санкциями, не скажется на стоимости перелетов внутри России, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов журналистам в кулуарах конференции MRO Russia & CIS.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели новые жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом.Отвечая на вопрос, скажется ли эта ситуация на стоимости перелетов внутри страны, Кудинов сказал: "Я думаю, что нет".

https://ria.ru/20220310/avia-1777445341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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