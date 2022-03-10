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Туризм
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Санкции не скажутся на стоимости авиабилетов, заявили в Росавиации
Санкции не скажутся на стоимости авиабилетов, заявили в Росавиации - РИА Новости, 10.03.2022
Санкции не скажутся на стоимости авиабилетов, заявили в Росавиации
Ситуация в российской авиаотрасли, вызванная санкциями, не скажется на стоимости перелетов внутри России, сообщил начальник управления поддержания летной... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:51
2022-03-10T15:14
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ситуация в российской авиаотрасли, вызванная санкциями, не скажется на стоимости перелетов внутри России, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов журналистам в кулуарах конференции MRO Russia &amp; CIS.Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели новые жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом.Отвечая на вопрос, скажется ли эта ситуация на стоимости перелетов внутри страны, Кудинов сказал: "Я думаю, что нет".
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россия, санкции, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм, общество, экономика, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире, евросоюз
11:51 10.03.2022 (обновлено: 15:14 10.03.2022)
 
Санкции не скажутся на стоимости авиабилетов, заявили в Росавиации

Глава управления Росавиации Кудинов: санкции не скажутся на стоимости авиабилетов в России

© Fotolia / zinaidasopina112Билет на самолет
Билет на самолет - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Fotolia / zinaidasopina112
Билет на самолет
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Ситуация в российской авиаотрасли, вызванная санкциями, не скажется на стоимости перелетов внутри России, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов журналистам в кулуарах конференции MRO Russia & CIS.
Западные страны в связи со спецоперацией по демилитаризации Украины ввели новые жесткие антироссийские санкции. В частности, ЕС запретил поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом.
Отвечая на вопрос, скажется ли эта ситуация на стоимости перелетов внутри страны, Кудинов сказал: "Я думаю, что нет".
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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