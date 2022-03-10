https://ria.ru/20220310/avia-1777495600.html

Росавиация опровергла информацию об отказе Китая поставлять авиазапчасти

Росавиация опровергла информацию об отказе Китая поставлять авиазапчасти - РИА Новости, 10.03.2022

Росавиация опровергла информацию об отказе Китая поставлять авиазапчасти

Росавиация опровергла заявления начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Валерия Кудинова по зарегистрированным в российском реестре... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T16:01

2022-03-10T16:01

2022-03-10T20:51

космос - риа наука

россия

китай

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Росавиация опровергла заявления начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Валерия Кудинова по зарегистрированным в российском реестре самолетам и взаимоотношениям авиакомпаний и лизингодателей.Кудинов ранее заявил журналистам, что отечественные авиакомпании после 24 февраля зарегистрировали в стране 176 самолетов, до этого в реестре было порядка 70 бортов. Также, по его словам, Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей для самолетов, перевозчики будут искать их через другие страны. Кроме того, Кудинов заявил, что часть зарубежных воздушных судов российских авиакомпаний возвратят лизингодателям."Заявления <...> Кудинова, сделанные в рамках конференции MRO Russia&CIS 10 марта 2022 года, в отношении количества и типов воздушных судов, зарегистрированных в Государственном реестре гражданских воздушных судов России, не соответствуют действительности", — сказали в Росавиации.Ведомство отмечает, что в компетенцию и ответственность чиновника не входят вопросы регистрации гражданских самолетов и он не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении госреестра.Там уточнили, что он не уполномочен делать заявления от имени ведомства.Россия начала военную операцию на Украине24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого западные страны ввели новые жесткие санкции. В частности, ЕС запретил поставки в страну гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования воздушных судов.

https://ria.ru/20220310/sanktsii-1777357283.html

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777238894.html

россия

китай

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

космос - риа наука, россия, китай, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), санкции в отношении россии