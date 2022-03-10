https://ria.ru/20220310/avia-1777445341.html
Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей - РИА Новости, 10.03.2022
Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
Пекин отказал авиакомпаниям из России в поставках комплектующих для самолетов, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T12:39
2022-03-10T12:39
2022-03-10T13:16
экономика
технологии
владимир путин
россия
китай
украина
санкции в отношении россии
новости - туризм
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Пекин отказал авиакомпаниям из России в поставках комплектующих для самолетов, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов журналистам в кулуарах конференции MRO Russia & CIS.По его словам, такими поставщиками могут стать Турция или Индия. Кудинов также добавил, что каждая компания будет сама договариваться о закупках.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". После этого западные страны ввели новые жесткие санкции. В частности, ЕС запретил поставки в страну гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал до конца марта разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались также услуги техобслуживания и страхования воздушных судов.
https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777238894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, владимир путин, россия, китай, украина, санкции в отношении россии, новости - туризм
12:39 10.03.2022 (обновлено: 13:16 10.03.2022)
Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
Представитель Росавиации Кудинов сообщил об отказе Китая поставлять России авиазапчасти