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Туризм
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Аэропорт Шереметьево приостановит работу терминала D, сообщил источник
Аэропорт Шереметьево приостановит работу терминала D, сообщил источник - РИА Новости, 10.03.2022
Аэропорт Шереметьево приостановит работу терминала D, сообщил источник
Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне ситуации в отрасли временно закроет терминал D, продолжат работать терминалы B и C, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T11:08
2022-03-10T11:22
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
общество
туризм
новости - туризм
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне ситуации в отрасли временно закроет терминал D, продолжат работать терминалы B и C, сообщил РИА Новости источник в одной из российских авиакомпаний."Шереметьево" закроет терминал D. F на реконструкции, E закрыли еще в пандемию. Работать продолжат внутренний терминал В и международный C", - сказал источник.С какого числа и на какой срок аэропорт закроет терминал, собеседник агентства не уточнил.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения - аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
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санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, общество, новости - туризм, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
11:08 10.03.2022 (обновлено: 11:22 10.03.2022)
 
Аэропорт Шереметьево приостановит работу терминала D, сообщил источник

Аэропорт Шереметьево на фоне ситуации в авиаотрасли временно закроет терминал D

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Дорожный знак на территории аэропорта Шереметьево
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне ситуации в отрасли временно закроет терминал D, продолжат работать терминалы B и C, сообщил РИА Новости источник в одной из российских авиакомпаний.
"Шереметьево" закроет терминал D. F на реконструкции, E закрыли еще в пандемию. Работать продолжат внутренний терминал В и международный C", - сказал источник.
С какого числа и на какой срок аэропорт закроет терминал, собеседник агентства не уточнил.
Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.
Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения - аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.
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