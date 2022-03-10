https://ria.ru/20220310/avia-1777423933.html

Аэропорт Шереметьево приостановит работу терминала D, сообщил источник

Аэропорт Шереметьево приостановит работу терминала D, сообщил источник - РИА Новости, 10.03.2022

Аэропорт Шереметьево приостановит работу терминала D, сообщил источник

Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне ситуации в отрасли временно закроет терминал D, продолжат работать терминалы B и C, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T11:08

2022-03-10T11:08

2022-03-10T11:22

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

общество

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шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Московский аэропорт "Шереметьево" на фоне ситуации в отрасли временно закроет терминал D, продолжат работать терминалы B и C, сообщил РИА Новости источник в одной из российских авиакомпаний."Шереметьево" закроет терминал D. F на реконструкции, E закрыли еще в пандемию. Работать продолжат внутренний терминал В и международный C", - сказал источник.С какого числа и на какой срок аэропорт закроет терминал, собеседник агентства не уточнил.Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.Росавиация на прошлой неделе рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, из-за рубежа - с 8 марта в связи с рисками арестов и задержаний воздушных судов. Ведомство отмечало, что иностранными государствами - участниками санкционных мероприятий помимо ограничений использования воздушного пространства вводятся дополнительные ограничения - аресты или задержания воздушных судов российских авиакомпаний, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты иностранной или российской регистрации и отсутствуют риски ареста или задержания, а также иностранные авиакомпании стран, которые не присоединились к санкциям и не ограничили воздушное сообщение с РФ.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777238894.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии, общество, новости - туризм, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)