Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220310/avia-1777401970.html
Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты и платить за них в рублях
Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты и платить за них в рублях - РИА Новости, 10.03.2022
Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты и платить за них в рублях
Минтранс России в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний, и платить за... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:49
2022-03-10T08:49
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минтранс России в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний, и платить за них в национальной валюте, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов.Уточняется, что он применяется к договорам, заключенным до 24 февраля 2022.Согласно проекту, если договор расторгается по требованию лизингодателя, в том числе досрочно, авиакомпания должна вернуть воздушное судно "на основании решения правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата". В случае отсутствия решения правкомиссии, авиакомпании могут продолжать использование авиатехники до конца изначального срока действия договора.Также при исполнении в 2022 году договора расчеты между лизингодателем и лизингополучателем осуществляются в установленные договором сроки в валюте РФ "в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации".Как следует из пояснительной записки к документу, проект постановления согласован Минфином и Минэкономразвития, а также получено заключение Минюста России.
https://ria.ru/20220309/samolet-1777245405.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
08:49 10.03.2022
 
Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты и платить за них в рублях

Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты в России и платить за них в рублях

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минтранс России в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний, и платить за них в национальной валюте, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов.
"Настоящий документ устанавливает порядок исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов… авиационных двигателей… в том числе порядок расчетов по обязательствам, предусмотренным договором… условия и порядок возврата иностранных воздушных судов, авиационных двигателей в ситуации применения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц", - говорится в документе.
Уточняется, что он применяется к договорам, заключенным до 24 февраля 2022.
Согласно проекту, если договор расторгается по требованию лизингодателя, в том числе досрочно, авиакомпания должна вернуть воздушное судно "на основании решения правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата". В случае отсутствия решения правкомиссии, авиакомпании могут продолжать использование авиатехники до конца изначального срока действия договора.
Также при исполнении в 2022 году договора расчеты между лизингодателем и лизингополучателем осуществляются в установленные договором сроки в валюте РФ "в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации".
Как следует из пояснительной записки к документу, проект постановления согласован Минфином и Минэкономразвития, а также получено заключение Минюста России.
Здание парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
9 марта, 11:20
Великобритания задержала один российский самолет, заявил министр транспорта
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала