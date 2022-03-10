https://ria.ru/20220310/avia-1777401970.html

Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты и платить за них в рублях

Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты и платить за них в рублях - РИА Новости, 10.03.2022

Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты и платить за них в рублях

Минтранс России в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний, и платить за... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T08:49

2022-03-10T08:49

2022-03-10T08:49

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минтранс России в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний, и платить за них в национальной валюте, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов.Уточняется, что он применяется к договорам, заключенным до 24 февраля 2022.Согласно проекту, если договор расторгается по требованию лизингодателя, в том числе досрочно, авиакомпания должна вернуть воздушное судно "на основании решения правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата". В случае отсутствия решения правкомиссии, авиакомпании могут продолжать использование авиатехники до конца изначального срока действия договора.Также при исполнении в 2022 году договора расчеты между лизингодателем и лизингополучателем осуществляются в установленные договором сроки в валюте РФ "в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации".Как следует из пояснительной записки к документу, проект постановления согласован Минфином и Минэкономразвития, а также получено заключение Минюста России.

https://ria.ru/20220309/samolet-1777245405.html

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)