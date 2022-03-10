https://ria.ru/20220310/avia-1777401970.html
Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты и платить за них в рублях
Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты и платить за них в рублях - РИА Новости, 10.03.2022
Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты и платить за них в рублях
Минтранс России в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний, и платить за... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T08:49
2022-03-10T08:49
2022-03-10T08:49
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Минтранс России в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний, и платить за них в национальной валюте, следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов.Уточняется, что он применяется к договорам, заключенным до 24 февраля 2022.Согласно проекту, если договор расторгается по требованию лизингодателя, в том числе досрочно, авиакомпания должна вернуть воздушное судно "на основании решения правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата". В случае отсутствия решения правкомиссии, авиакомпании могут продолжать использование авиатехники до конца изначального срока действия договора.Также при исполнении в 2022 году договора расчеты между лизингодателем и лизингополучателем осуществляются в установленные договором сроки в валюте РФ "в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации".Как следует из пояснительной записки к документу, проект постановления согласован Минфином и Минэкономразвития, а также получено заключение Минюста России.
https://ria.ru/20220309/samolet-1777245405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты и платить за них в рублях
Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты в России и платить за них в рублях
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Минтранс России в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые в лизинг у зарубежных компаний, и платить за них в национальной валюте, следует из проекта
постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов.
"Настоящий документ устанавливает порядок исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов… авиационных двигателей… в том числе порядок расчетов по обязательствам, предусмотренным договором… условия и порядок возврата иностранных воздушных судов, авиационных двигателей в ситуации применения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц", - говорится в документе.
Уточняется, что он применяется к договорам, заключенным до 24 февраля 2022.
Согласно проекту, если договор расторгается по требованию лизингодателя, в том числе досрочно, авиакомпания должна вернуть воздушное судно "на основании решения правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата". В случае отсутствия решения правкомиссии, авиакомпании могут продолжать использование авиатехники до конца изначального срока действия договора.
Также при исполнении в 2022 году договора расчеты между лизингодателем и лизингополучателем осуществляются в установленные договором сроки в валюте РФ "в порядке, установленном Центральным Банком Российской Федерации".
Как следует из пояснительной записки к документу, проект постановления согласован Минфином
и Минэкономразвития, а также получено заключение Минюста России.