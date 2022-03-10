https://ria.ru/20220310/avakov-1777478371.html

Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг информацию о своей гибели

Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг информацию о своей гибели - РИА Новости, 10.03.2022

Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг информацию о своей гибели

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг сообщения СМИ о том, что он погиб в Харькове, и заявил, что находится в Киеве. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T14:43

2022-03-10T14:43

2022-03-10T14:57

в мире

арсен аваков

украина

обострение ситуации в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741131028_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a7fd14a5d4454d34bbb98a8235fc23e3.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг сообщения СМИ о том, что он погиб в Харькове, и заявил, что находится в Киеве.Ранее, по словам Авакова, ряд российских СМИ распространили информацию о том, что он якобы погиб в Харькове."Я вместе с многими украинцами здесь, в Киеве", - заявил Аваков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в четверг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, арсен аваков, украина