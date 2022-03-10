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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг информацию о своей гибели
Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг информацию о своей гибели - РИА Новости, 10.03.2022
Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг информацию о своей гибели
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг сообщения СМИ о том, что он погиб в Харькове, и заявил, что находится в Киеве. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T14:43
2022-03-10T14:57
в мире
арсен аваков
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг сообщения СМИ о том, что он погиб в Харькове, и заявил, что находится в Киеве.Ранее, по словам Авакова, ряд российских СМИ распространили информацию о том, что он якобы погиб в Харькове."Я вместе с многими украинцами здесь, в Киеве", - заявил Аваков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в четверг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220307/ukraina-1776920178.html
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в мире, арсен аваков, украина
14:43 10.03.2022 (обновлено: 14:57 10.03.2022)
 
Экс-глава МВД Украины Аваков опроверг информацию о своей гибели

Бывший глава МВД Украины Аваков опроверг информацию СМИ о своей гибели в Харькове

© Фото : МВД УкраиныАрсен Аваков
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© Фото : МВД Украины
Арсен Аваков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг сообщения СМИ о том, что он погиб в Харькове, и заявил, что находится в Киеве.
Ранее, по словам Авакова, ряд российских СМИ распространили информацию о том, что он якобы погиб в Харькове.
"Я вместе с многими украинцами здесь, в Киеве", - заявил Аваков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале в четверг.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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