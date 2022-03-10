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"Госатомрегулирование": в Харькове остановили "Источник нейтронов"
"Госатомрегулирование": в Харькове остановили "Источник нейтронов" - РИА Новости, 10.03.2022
"Госатомрегулирование": в Харькове остановили "Источник нейтронов"
Украинская государственная инспекция ядерного регулирования ("Госатомрегулирование") в четверг сообщила, что ядерная подкритическая установка "Источник... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:10
2022-03-10T16:10
2022-03-10T17:20
харьков
в мире
украина
государственная инспекция ядерного регулирования украины
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинская государственная инспекция ядерного регулирования ("Госатомрегулирование") в четверг сообщила, что ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харьковском физико-техническом институте не работает, потому что она переведена специалистами в так называемый режим длительной остановки."По состоянию на 10 марта 2022 года ситуация на ядерной подкритической установке "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" (ЯПУ "Источник нейтронов") остается без изменений: ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние (режим "длительная остановка")", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Госатомрегулирования".Исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов", была построена с целью для получения нейтронов и использования их в фундаментальных и прикладных исследованиях, а также для обучения и подготовки специалистов для атомно-энергетической промышленности Украины.Установка представляет собой совершенно новый тип безопасной ядерной установки, в которой интенсивность протекания ядерной реакции деления изотопа урана-235 в активной зоне управляется ускорителем электронов. Основное достоинство установки связано с его безопасностью – в условиях нормальной эксплуатации она всегда находится в так называемом подкритическом режиме, а при возникновении аварийной ситуации достаточно прекратить подачу пучка электронов на мишень, как практически мгновенно исчезнет нейтронный поток. На этой установке невозможно протекание цепной ядерной реакции.
https://ria.ru/20220309/ustanovka-1777323408.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьков, в мире, украина, государственная инспекция ядерного регулирования украины
16:10 10.03.2022 (обновлено: 17:20 10.03.2022)
"Госатомрегулирование": в Харькове остановили "Источник нейтронов"
"Госатомрегулирование" Украины сообщило об остановке "Источника нейтронов" в Харькове
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Украинская государственная инспекция ядерного регулирования ("Госатомрегулирование") в четверг сообщила, что ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов" в Харьковском физико-техническом институте не работает, потому что она переведена специалистами в так называемый режим длительной остановки.
"По состоянию на 10 марта 2022 года ситуация на ядерной подкритической установке "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов" (ЯПУ "Источник нейтронов") остается без изменений: ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние (режим "длительная остановка")", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Госатомрегулирования".
Исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов, основанный на подкритической сборке, управляемой линейным ускорителем электронов", была построена с целью для получения нейтронов и использования их в фундаментальных и прикладных исследованиях, а также для обучения и подготовки специалистов для атомно-энергетической промышленности Украины.
Установка представляет собой совершенно новый тип безопасной ядерной установки, в которой интенсивность протекания ядерной реакции деления изотопа урана-235 в активной зоне управляется ускорителем электронов. Основное достоинство установки связано с его безопасностью – в условиях нормальной эксплуатации она всегда находится в так называемом подкритическом режиме, а при возникновении аварийной ситуации достаточно прекратить подачу пучка электронов на мишень, как практически мгновенно исчезнет нейтронный поток. На этой установке невозможно протекание цепной ядерной реакции.