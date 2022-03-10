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Американцы отказались винить Россию в ошибках Байдена
Американцы отказались винить Россию в ошибках Байдена - РИА Новости, 10.03.2022
Американцы отказались винить Россию в ошибках Байдена
Представитель национального республиканского комитета по выборам в конгресс Майк Берг на фоне резкого роста цен на бензин в США из-за антироссийских санкций... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T18:28
2022-03-10T21:06
в мире
сша
санкции в отношении россии
тед круз (сенатор от штата техас)
джо байден
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Представитель национального республиканского комитета по выборам в конгресс Майк Берг на фоне резкого роста цен на бензин в США из-за антироссийских санкций вспомнил, как во время предвыборной кампании американский президент Джо Байден обещал избирателям отказаться от ископаемого топлива.Берг опубликовал в Twitter-аккаунте ролик, на котором Байден, обращаясь к электорату, обещает покончить с ископаемым топливом."Теперь цены на бензин достигли рекордных высот, а Байден говорит, что его политика здесь ни при чем?" — поинтересовался автор публикации.Постом Берга также поделился сенатор-республиканец Тед Круз. Запись набрала популярность среди подписчиков.Во вторник журналисты попросили главу США прокомментировать ситуацию с ценами на топливо в стране. Байден заявил, что стоимость поднимется, а он "лично ничего не может с этим поделать, так как вся ответственность лежит теперь на России".Ранее Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. При этом цены на бензин в США уже достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара (536 рублей. — Прим. ред.) за галлон (3,785 литра. — Прим. ред.).Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220310/ssha-1777509407.html
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в мире, сша, санкции в отношении россии, тед круз (сенатор от штата техас), джо байден
18:28 10.03.2022 (обновлено: 21:06 10.03.2022)
 
Американцы отказались винить Россию в ошибках Байдена

Республиканцы припомнили Байдену обещание покончить с ископаемым топливом

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время посадки в вертолет
Президент США Джо Байден во время посадки в вертолет - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время посадки в вертолет
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Представитель национального республиканского комитета по выборам в конгресс Майк Берг на фоне резкого роста цен на бензин в США из-за антироссийских санкций вспомнил, как во время предвыборной кампании американский президент Джо Байден обещал избирателям отказаться от ископаемого топлива.
Берг опубликовал в Twitter-аккаунте ролик, на котором Байден, обращаясь к электорату, обещает покончить с ископаемым топливом.
"Теперь цены на бензин достигли рекордных высот, а Байден говорит, что его политика здесь ни при чем?" — поинтересовался автор публикации.
Постом Берга также поделился сенатор-республиканец Тед Круз. Запись набрала популярность среди подписчиков.
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Во вторник журналисты попросили главу США прокомментировать ситуацию с ценами на топливо в стране. Байден заявил, что стоимость поднимется, а он "лично ничего не может с этим поделать, так как вся ответственность лежит теперь на России".
Ранее Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. При этом цены на бензин в США уже достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара (536 рублей. — Прим. ред.) за галлон (3,785 литра. — Прим. ред.).
Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как подчеркивают в Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
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В миреСШАСанкции в отношении РоссииТед Круз (сенатор от штата Техас)Джо Байден
 
 
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