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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220310/aktivy-1777512654.html
На Украине уничтожили активы на сто миллиардов долларов, заявили в Киеве
На Украине уничтожили активы на сто миллиардов долларов, заявили в Киеве - РИА Новости, 10.03.2022
На Украине уничтожили активы на сто миллиардов долларов, заявили в Киеве
Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в четверг, что, по предварительной оценке, на Украине были уничтожены активы на 100... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T16:57
2022-03-10T17:12
обострение ситуации в днр и лнр
украина
в мире
киев
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в четверг, что, по предварительной оценке, на Украине были уничтожены активы на 100 миллиардов долларов."По самым предварительным оценкам, которые есть в нашем офисе, мы уже потеряли или активы, которые уже были уничтожены - их оценка - составляет примерно 100 миллиардов долларов США. Это очень приблизительные оценки того, что мы уже потеряли", - заявил Устенко, выступая на вебинаре на платформе Peterson Institute for International Economics (PIIE).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.По данным на 10 марта, уничтожены более 2,9 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 97 самолетов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня и столько же беспилотников. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220306/unichtozhenie-1776953209.html
https://ria.ru/20220310/ukraina-1777480996.html
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украина, в мире, киев, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
16:57 10.03.2022 (обновлено: 17:12 10.03.2022)
 
На Украине уничтожили активы на сто миллиардов долларов, заявили в Киеве

Советник Зеленского Устенко: на Украине уничтожили активы на сто миллиардов долларов

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид площади Независимости в Киеве. 25 февраля 2022
Вид площади Независимости в Киеве. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид площади Независимости в Киеве. 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил в четверг, что, по предварительной оценке, на Украине были уничтожены активы на 100 миллиардов долларов.
"По самым предварительным оценкам, которые есть в нашем офисе, мы уже потеряли или активы, которые уже были уничтожены - их оценка - составляет примерно 100 миллиардов долларов США. Это очень приблизительные оценки того, что мы уже потеряли", - заявил Устенко, выступая на вебинаре на платформе Peterson Institute for International Economics (PIIE).
Минобороны РФ предупредило, что будет уничтожать предприятия ВПК Украины
6 марта, 18:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны предупредило, что предприятия ВПК Украины будут уничтожены
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
По данным на 10 марта, уничтожены более 2,9 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 97 самолетов, 986 танков и других боевых бронированных машин, 107 реактивных систем залпового огня и столько же беспилотников. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
Вчера, 14:57
На Украине изымут объекты собственности России и ее резидентов
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Дом правительства Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 08:00
Зачем правительство достало из "кубышки" триллион рублей
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВ миреКиевВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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