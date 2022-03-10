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"Кому рецепт голубцов?" Россияне устроили флешмоб в аккаунте Белого дома

"Кому рецепт голубцов?" Россияне устроили флешмоб в аккаунте Белого дома - РИА Новости, 10.03.2022

"Кому рецепт голубцов?" Россияне устроили флешмоб в аккаунте Белого дома

Россияне начали использовать аккаунт Белого дома в Instagram в качестве чата для общения. Комментарии под последними публикациями практически полностью состоят... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T23:28

2022-03-10T23:28

2022-03-10T23:34

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Россияне начали использовать аккаунт Белого дома в Instagram в качестве чата для общения. Комментарии под последними публикациями практически полностью состоят из русскоязычных высказываний и шуток."Доброе утро, Россия! Рад всех видеть, приятно, что наши люди всегда друг за друга", — поприветствовал соотечественников один из пользователей."Пламенный привет из Севастополя", — поддержал другой."Какие витамины давать медвежонку, чтоб не линял?" — в шутку поинтересовались в комментариях."Уважаемый президент, а куда подойти за премией за раскрутку вашего аккаунта? Нам, пожалуйста, в рублях", — с иронией обратилась к американскому лидеру Джо Байдену россиянка."Спасибо, что забрали Coca-Cola, Pepsi и <…> Макдоналдс. Мы будем здоровее", — добавили в комментариях.В некоторых ветках комментариев пользователи также выразили поддержку российским военным, по строчкам собрали текст гимна страны, вспомнили любимые песни и даже поделились рецептом голубцов. За минувшую неделю аккаунт Белого дома действительно вырос: еще месяц назад под публикациями насчитывалось от одной до пяти тысяч комментариев в среднем, сейчас же их количество возросло в разы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, сша, соцсети