https://ria.ru/20220310/aeroflot-1777461117.html

Полубояринов покинет пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил источник

Полубояринов покинет пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил источник - РИА Новости, 10.03.2022

Полубояринов покинет пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил источник

Михаил Полубояринов все же покидает пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. В компании заявили, что такими документами не... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T13:45

2022-03-10T13:45

2022-03-10T16:03

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Михаил Полубояринов все же покидает пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. В компании заявили, что такими документами не располагают."Полубояринов ушел с поста гендиректора "Аэрофлота", - сказал источник."В компании подтверждают, что Сергей Александровский назначен на должность замгендиректора в целях усиления команды для координации антикризисных мероприятий. Документами об иных управленческих решениях ПАО "Аэрофлот" не располагает", - сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте" в ответ на запрос с просьбой подтвердить информацию об уходе Полубояринова.Александровский в конце 2018 года возглавил авиакомпанию "Россия", входящую в группу "Аэрофлот".

https://ria.ru/20220309/aeroflot-1777376243.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, аэрофлот, россия, михаил полубояринов, новости - туризм