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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220310/aeroflot-1777461117.html
Полубояринов покинет пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил источник
Полубояринов покинет пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил источник - РИА Новости, 10.03.2022
Полубояринов покинет пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил источник
Михаил Полубояринов все же покидает пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. В компании заявили, что такими документами не... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:45
2022-03-10T16:03
экономика
аэрофлот
россия
михаил полубояринов
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Михаил Полубояринов все же покидает пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. В компании заявили, что такими документами не располагают."Полубояринов ушел с поста гендиректора "Аэрофлота", - сказал источник."В компании подтверждают, что Сергей Александровский назначен на должность замгендиректора в целях усиления команды для координации антикризисных мероприятий. Документами об иных управленческих решениях ПАО "Аэрофлот" не располагает", - сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте" в ответ на запрос с просьбой подтвердить информацию об уходе Полубояринова.Александровский в конце 2018 года возглавил авиакомпанию "Россия", входящую в группу "Аэрофлот".
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экономика, аэрофлот, россия, михаил полубояринов, новости - туризм
13:45 10.03.2022 (обновлено: 16:03 10.03.2022)
 
Полубояринов покинет пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил источник

"Аэрофлот" не располагает документами об уходе Полубояринова с поста гендиректора

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Михаил Полубояринов все же покидает пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. В компании заявили, что такими документами не располагают.
"Полубояринов ушел с поста гендиректора "Аэрофлота", - сказал источник.
"В компании подтверждают, что Сергей Александровский назначен на должность замгендиректора в целях усиления команды для координации антикризисных мероприятий. Документами об иных управленческих решениях ПАО "Аэрофлот" не располагает", - сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте" в ответ на запрос с просьбой подтвердить информацию об уходе Полубояринова.
Александровский в конце 2018 года возглавил авиакомпанию "Россия", входящую в группу "Аэрофлот".
Самолеты Airbus A350 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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ТуризмЭкономикаАэрофлотРоссияМихаил ПолубояриновНовости - Туризм
 
 
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