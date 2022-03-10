https://ria.ru/20220310/aeroflot-1777461117.html
Полубояринов покинет пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил источник
Полубояринов покинет пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил источник - РИА Новости, 10.03.2022
Полубояринов покинет пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил источник
Михаил Полубояринов все же покидает пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. В компании заявили, что такими документами не... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:45
2022-03-10T13:45
2022-03-10T16:03
экономика
аэрофлот
россия
михаил полубояринов
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Михаил Полубояринов все же покидает пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. В компании заявили, что такими документами не располагают."Полубояринов ушел с поста гендиректора "Аэрофлота", - сказал источник."В компании подтверждают, что Сергей Александровский назначен на должность замгендиректора в целях усиления команды для координации антикризисных мероприятий. Документами об иных управленческих решениях ПАО "Аэрофлот" не располагает", - сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте" в ответ на запрос с просьбой подтвердить информацию об уходе Полубояринова.Александровский в конце 2018 года возглавил авиакомпанию "Россия", входящую в группу "Аэрофлот".
https://ria.ru/20220309/aeroflot-1777376243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, аэрофлот, россия, михаил полубояринов, новости - туризм
13:45 10.03.2022 (обновлено: 16:03 10.03.2022)
Полубояринов покинет пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил источник
"Аэрофлот" не располагает документами об уходе Полубояринова с поста гендиректора
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Михаил Полубояринов все же покидает пост гендиректора "Аэрофлота", сообщил РИА Новости источник в авиаотрасли. В компании заявили, что такими документами не располагают.
"Полубояринов ушел с поста гендиректора "Аэрофлота
", - сказал источник.
"В компании подтверждают, что Сергей Александровский назначен на должность замгендиректора в целях усиления команды для координации антикризисных мероприятий. Документами об иных управленческих решениях ПАО "Аэрофлот" не располагает", - сообщили РИА Новости в "Аэрофлоте" в ответ на запрос с просьбой подтвердить информацию об уходе Полубояринова.
Александровский в конце 2018 года возглавил авиакомпанию "Россия", входящую в группу "Аэрофлот".