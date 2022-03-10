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Музей "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Абрамовичем
Музей "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Абрамовичем - РИА Новости, 10.03.2022
Музей "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Абрамовичем
Музей памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщила пресс-служба мемориального центра. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:59
2022-03-10T17:59
роман абрамович
великобритания
россия
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Музей памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщила пресс-служба мемориального центра."В свете последних событий "Яд Вашем" решил приостановить стратегическое партнёрство с Романом Абрамовичем", - говорится в сообщении пресс-службы.Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.
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роман абрамович, великобритания, россия, израиль, в мире
17:59 10.03.2022
 
Музей "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Абрамовичем

Музей памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Абрамовичем

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкБизнесмен Роман Абрамович
Бизнесмен Роман Абрамович - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Бизнесмен Роман Абрамович
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Музей памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщила пресс-служба мемориального центра.
"В свете последних событий "Яд Вашем" решил приостановить стратегическое партнёрство с Романом Абрамовичем", - говорится в сообщении пресс-службы.
Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.
Абрамович и Грановская - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Роман АбрамовичВеликобританияРоссияИзраильВ мире
 
 
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