https://ria.ru/20220310/abramovich-1777530458.html

Музей "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Абрамовичем

Музей "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Абрамовичем - РИА Новости, 10.03.2022

Музей "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Абрамовичем

Музей памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщила пресс-служба мемориального центра. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T17:59

2022-03-10T17:59

2022-03-10T17:59

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Музей памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщила пресс-служба мемориального центра."В свете последних событий "Яд Вашем" решил приостановить стратегическое партнёрство с Романом Абрамовичем", - говорится в сообщении пресс-службы.Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.

https://rsport.ria.ru/20220310/abramovich-1777470873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

роман абрамович, великобритания, россия, израиль, в мире