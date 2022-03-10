https://ria.ru/20220310/abramovich-1777530458.html
Музей "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Абрамовичем
Музей "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Абрамовичем - РИА Новости, 10.03.2022
Музей "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Абрамовичем
Музей памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщила пресс-служба мемориального центра. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T17:59
2022-03-10T17:59
2022-03-10T17:59
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мар - РИА Новости. Музей памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с бизнесменом Романом Абрамовичем, сообщила пресс-служба мемориального центра."В свете последних событий "Яд Вашем" решил приостановить стратегическое партнёрство с Романом Абрамовичем", - говорится в сообщении пресс-службы.Власти Соединенного Королевства в четверг ввели санкции против семи российских бизнесменов, в том числе Абрамовича. Им будет запрещен въезд в Великобританию, а их активы в стране будут заморожены.
https://rsport.ria.ru/20220310/abramovich-1777470873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман абрамович, великобритания, россия, израиль, в мире
Музей "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Абрамовичем
Музей памяти жертв Холокоста "Яд Вашем" приостановил сотрудничество с Абрамовичем