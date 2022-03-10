https://ria.ru/20220310/abkhaziya-1777484978.html

Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР

Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР - РИА Новости, 10.03.2022

Абхазия установила дипломатические отношения с ЛНР

Абхазия установила в четверг дипломатические отношения с Луганской народной республикой, в настоящее время готовится проект договора о дружбе и сотрудничестве... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T15:18

2022-03-10T15:18

2022-03-10T15:26

ситуация в днр и лнр

абхазия

политика

признание днр и лнр в россии

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СУХУМ, 10 мар – РИА Новости. Абхазия установила в четверг дипломатические отношения с Луганской народной республикой, в настоящее время готовится проект договора о дружбе и сотрудничестве между республиками, сообщает пресс-служба МИД Абхазии.Президент Абхазии Аслан Бжания 25 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В среду Абхазия установила дипломатические отношения с ДНР."Десятого марта 2022 года республика Абхазия и Луганская народная республика установили дипломатические отношения посредством обмена нотами. В настоящее время готовится проект межгосударственного договора о дружбе и сотрудничестве, который станет фундаментом для дальнейшего формирования договорно-правовой базы между республикой Абхазия и Луганской народной республикой", - говорится в сообщении.Уточняется, что республики поддерживают курс России, нацеленный на демилитаризацию и денацификацию Украины."Республика Абхазия и Луганская народная республика поддерживают стремления к укреплению дружбы и сотрудничества между двумя народами, стремятся содействовать строительству мирных и равноправных отношений и руководствуются намерением развивать взаимодействие в интересах народов двух государств на основе взаимного уважения независимости, суверенитета и территориальной целостности и других общепризнанных принципов и норм международного права, прежде всего Устава Организации Объединенных Наций", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220221/tskhinval-1774195128.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, абхазия, политика, признание днр и лнр в россии