https://ria.ru/20220309/zrk-1777211568.html

США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot для "отражения угроз НАТО"

США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot для "отражения угроз НАТО" - РИА Новости, 09.03.2022

США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot для "отражения угроз НАТО"

США направили в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot для отражения потенциальных угроз НАТО, заявил РИА Новости представитель Европейского... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T05:18

2022-03-09T05:18

2022-03-09T08:43

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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. США направили в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot для отражения потенциальных угроз НАТО, заявил РИА Новости представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер.Уточняется, что этот шаг предпринят "в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО"."Это является разумной защитной мерой, которая подкрепляет нашу приверженность пятой статье (Устава НАТО. — Прим. ред.) и никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций", — подчеркнул собеседник агентства.Пятая статья устава НАТО гласит, что любое нападение на страну — члена альянса будет рассматриваться как атака на блок в целом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, сша, eucom, нато, польша