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США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot для "отражения угроз НАТО"
США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot для "отражения угроз НАТО" - РИА Новости, 09.03.2022
США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot для "отражения угроз НАТО"
США направили в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot для отражения потенциальных угроз НАТО, заявил РИА Новости представитель Европейского... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T05:18
2022-03-09T05:18
2022-03-09T08:43
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. США направили в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot для отражения потенциальных угроз НАТО, заявил РИА Новости представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер.Уточняется, что этот шаг предпринят "в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США, сил союзников и территории НАТО"."Это является разумной защитной мерой, которая подкрепляет нашу приверженность пятой статье (Устава НАТО. — Прим. ред.) и никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций", — подчеркнул собеседник агентства.Пятая статья устава НАТО гласит, что любое нападение на страну — члена альянса будет рассматриваться как атака на блок в целом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, сша, eucom, нато, польша
05:18 09.03.2022 (обновлено: 08:43 09.03.2022)
США перебросят в Польшу две батареи ЗРК Patriot для "отражения угроз НАТО"
Представитель EUCOM Миллер: США отправят в Польшу две батареи ЗРК Patriot для защиты НАТО
ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. США направили в Польшу две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot для отражения потенциальных угроз НАТО, заявил РИА Новости представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер.
"По указанию министра обороны и по приглашению наших польских союзников командующий Европейским командованием ВС США генерал Уолтерс отдал приказ о передислокации двух батарей ЗРК Patriot в Польшу", — сказал он.
Уточняется, что этот шаг предпринят "в упреждающем порядке в целях противодействия любым потенциальным угрозам для США
, сил союзников и территории НАТО
".
"Это является разумной защитной мерой, которая подкрепляет нашу приверженность пятой статье (Устава НАТО. — Прим. ред.) и никоим образом не направлена на поддержку каких-либо наступательных операций", — подчеркнул собеседник агентства.
Пятая статья устава НАТО гласит, что любое нападение на страну — члена альянса будет рассматриваться как атака на блок в целом.