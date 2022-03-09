Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777377680.html
Жителям Украины разрешили применять оружие во время военного положения
Жителям Украины разрешили применять оружие во время военного положения - РИА Новости, 10.03.2022
Жителям Украины разрешили применять оружие во время военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины пользоваться оружием в период действия военного положения, документ... РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-09T23:11
2022-03-10T00:22
украина
верховная рада украины
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
владимир зеленский
василий небензя
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776017424_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_82ba88d9ccf78e24839c0c55c170289f.jpg
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины пользоваться оружием в период действия военного положения, документ опубликовали на сайте Верховной рады.Отмечается, что применение гражданскими лицами огнестрельного оружия, полученного в соответствии с этим законом, осуществляется аналогично применению оружия военнослужащими. При этом гражданские лица обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы национальной полиции Украины не позднее десяти дней после прекращения или отмены действия военного положения на Украине. За нарушение этого требования гражданские лица несут уголовную ответственность.Ранее украинские власти разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием, в местных СМИ регулярно сообщают о случаях мародерства. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании совбеза организации сообщил, число жертв радикалов среди мирного населения Украины растет в первую очередь в Киеве, в том числе из-за раздачи оружия гражданам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777342221.html
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777304665.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776017424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_82d2ff98fd22a7a1bd6b173f9f9857da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, верховная рада украины, в мире, россия, владимир зеленский, василий небензя, владимир путин, оон, вооруженные силы рф
23:11 09.03.2022 (обновлено: 00:22 10.03.2022)
 
Жителям Украины разрешили применять оружие во время военного положения

Зеленский разрешил украинцам использовать оружие во время военного положения

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкКепка украинского военнослужащего
Кепка украинского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Кепка украинского военнослужащего
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины пользоваться оружием в период действия военного положения, документ опубликовали на сайте Верховной рады.

"В период действия военного положения граждане Украины могут оказывать отпор, <...> применяя собственное наградное оружие, спортивное оружие (пистолеты, револьверы, винтовки, гладкоствольные ружья), охотничье нарезное, гладкоствольное или комбинированное, а также боеприпасы для него", — говорится в законе.

Отмечается, что применение гражданскими лицами огнестрельного оружия, полученного в соответствии с этим законом, осуществляется аналогично применению оружия военнослужащими. При этом гражданские лица обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы национальной полиции Украины не позднее десяти дней после прекращения или отмены действия военного положения на Украине. За нарушение этого требования гражданские лица несут уголовную ответственность.
Ранее украинские власти разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием, в местных СМИ регулярно сообщают о случаях мародерства. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании совбеза организации сообщил, число жертв радикалов среди мирного населения Украины растет в первую очередь в Киеве, в том числе из-за раздачи оружия гражданам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 18:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Офис Зеленского назвал условие для обсуждения нейтрального статуса
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.
Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 15:47Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВерховная Рада УкраиныВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВасилий НебензяВладимир ПутинООНВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала