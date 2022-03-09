https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777377680.html

Жителям Украины разрешили применять оружие во время военного положения

Жителям Украины разрешили применять оружие во время военного положения - РИА Новости, 10.03.2022

Жителям Украины разрешили применять оружие во время военного положения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины пользоваться оружием в период действия военного положения, документ... РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-09T23:11

2022-03-09T23:11

2022-03-10T00:22

украина

верховная рада украины

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

владимир зеленский

василий небензя

владимир путин

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий всем жителям Украины пользоваться оружием в период действия военного положения, документ опубликовали на сайте Верховной рады.Отмечается, что применение гражданскими лицами огнестрельного оружия, полученного в соответствии с этим законом, осуществляется аналогично применению оружия военнослужащими. При этом гражданские лица обязаны сдать полученное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы национальной полиции Украины не позднее десяти дней после прекращения или отмены действия военного положения на Украине. За нарушение этого требования гражданские лица несут уголовную ответственность.Ранее украинские власти разрешили гражданским лицам владеть огнестрельным оружием, в местных СМИ регулярно сообщают о случаях мародерства. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании совбеза организации сообщил, число жертв радикалов среди мирного населения Украины растет в первую очередь в Киеве, в том числе из-за раздачи оружия гражданам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777342221.html

https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777304665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

украина, верховная рада украины, в мире, россия, владимир зеленский, василий небензя, владимир путин, оон, вооруженные силы рф