https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777337558.html

В офисе Зеленского заявили о его готовности к диалогу с Путиным

В офисе Зеленского заявили о его готовности к диалогу с Путиным - РИА Новости, 09.03.2022

В офисе Зеленского заявили о его готовности к диалогу с Путиным

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев готов к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины и к проведению прямых РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:51

2022-03-09T17:51

2022-03-09T18:47

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев готов к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины и к проведению прямых переговоров Зеленского и президента России Владимира Путина."Конечно, мы готовы к дипломатическому урегулированию", - ответил украинский чиновник на вопрос в интервью Блумберг ТВ, существует ли дипломатическое решение ситуации вокруг Украины."Мы готовы говорить с РФ по широкому кругу вопросов", - подчеркнул Жовква. Он добавил, что очень важен тот факт, что Владимир Зеленский "готов к прямому диалогу с президентом Путиным". По его мнению, прямой контакт Зеленского и Путина необходим "для завершения ужасной войны". При этом он подчеркнул, что главным условием Киева для проведения этих переговоров является прекращение огня и вывод войск РФ с Украины."Мы просим мировое сообщество помочь нам провести прямые переговоры, сесть с Путиным за стол переговоров", - заявил Жовква.Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, однако гуманитарные коридоры полноценно не заработали. На полях Дипломатического форума в Анталье в четверг планируется контакт главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщила ранее на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220305/peregovory-1776828431.html

https://ria.ru/20220305/razgovor-1776640312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, владимир путин, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр