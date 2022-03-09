Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777315007.html
В офисе Зеленского заявили, что на его жизнь покушались больше десяти раз
В офисе Зеленского заявили, что на его жизнь покушались больше десяти раз - РИА Новости, 09.03.2022
В офисе Зеленского заявили, что на его жизнь покушались больше десяти раз
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что на жизнь Зеленского было совершено более 10 попыток покушений. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T16:30
2022-03-09T16:30
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774564047_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8731374c52c83865ecfd157299751ab7.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что на жизнь Зеленского было совершено более 10 попыток покушений."Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал, и так далее", - сказал Подоляк в интервью "Украинской правде".По его словам, на Украине мощная сеть разведки и контрразведки. "У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают, и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть мы понимаем все планы, и наши контрразведки по ним отрабатывают", - добавил советник.Ранее проект "Война с фейками" нашел признаки того, что Зеленского нет на территории Киева, его местонахождение скрывают на фоне спецоперации России на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752863360.html
https://ria.ru/20210924/zelenskiy-1751579689.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774564047_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_63626d4a20ee5c2d1e757cd6ea811025.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский
16:30 09.03.2022
 
В офисе Зеленского заявили, что на его жизнь покушались больше десяти раз

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: президента больше десяти раз пытались убить

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что на жизнь Зеленского было совершено более 10 попыток покушений.
"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал, и так далее", - сказал Подоляк в интервью "Украинской правде".
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
3 октября 2021, 13:21
Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут
По его словам, на Украине мощная сеть разведки и контрразведки. "У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают, и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть мы понимаем все планы, и наши контрразведки по ним отрабатывают", - добавил советник.
Ранее проект "Война с фейками" нашел признаки того, что Зеленского нет на территории Киева, его местонахождение скрывают на фоне спецоперации России на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября 2021, 10:58
Зеленского назвали президентом Украины с самым большим числом врагов
 
В миреУкраинаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала