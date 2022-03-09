https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777315007.html

В офисе Зеленского заявили, что на его жизнь покушались больше десяти раз

В офисе Зеленского заявили, что на его жизнь покушались больше десяти раз - РИА Новости, 09.03.2022

В офисе Зеленского заявили, что на его жизнь покушались больше десяти раз

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что на жизнь Зеленского было совершено более 10 попыток покушений. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T16:30

2022-03-09T16:30

2022-03-09T16:30

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что на жизнь Зеленского было совершено более 10 попыток покушений."Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал, и так далее", - сказал Подоляк в интервью "Украинской правде".По его словам, на Украине мощная сеть разведки и контрразведки. "У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают, и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть мы понимаем все планы, и наши контрразведки по ним отрабатывают", - добавил советник.Ранее проект "Война с фейками" нашел признаки того, что Зеленского нет на территории Киева, его местонахождение скрывают на фоне спецоперации России на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752863360.html

https://ria.ru/20210924/zelenskiy-1751579689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский