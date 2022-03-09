В офисе Зеленского заявили, что на его жизнь покушались больше десяти раз
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: президента больше десяти раз пытались убить
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что на жизнь Зеленского было совершено более 10 попыток покушений.
"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал, и так далее", - сказал Подоляк в интервью "Украинской правде".
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По его словам, на Украине мощная сеть разведки и контрразведки. "У нас очень мощная сеть разведки и контрразведки – они все это отслеживают, и все эти ДРГ еще на подходах ликвидируются. То есть мы понимаем все планы, и наши контрразведки по ним отрабатывают", - добавил советник.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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