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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777304975.html
Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену
Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену - РИА Новости, 09.03.2022
Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену
Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену, который предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:49
2022-03-09T16:07
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
россия
украина
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену, который предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы."Владимир Зеленский подписал… закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения", - говорится в сообщении на сайте Верховной рады.Уточняется, что закон предусматривает ужесточение ответственности за госизмену и диверсию вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее за госизмену была предусмотрена ответственность до 12 лет лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777283697.html
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в мире, владимир зеленский, россия, украина
15:49 09.03.2022 (обновлено: 16:07 09.03.2022)
 
Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену

Президент Украины Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену, который предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Владимир Зеленский подписал… закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения", - говорится в сообщении на сайте Верховной рады.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
14:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский попросил Запад как можно скорее передать самолеты Украине
Уточняется, что закон предусматривает ужесточение ответственности за госизмену и диверсию вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее за госизмену была предусмотрена ответственность до 12 лет лишения свободы.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 20:01
Офис Зеленского заявил, что ООН "всегда прячется в кустах"
 
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