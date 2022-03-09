https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777304975.html

Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену

Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену - РИА Новости, 09.03.2022

Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену

Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену, который предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:49

2022-03-09T15:49

2022-03-09T16:07

в мире

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владимир зеленский

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украина

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за госизмену, который предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы."Владимир Зеленский подписал… закон Украины "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за преступления против основ национальной безопасности Украины в условиях действия режима военного положения", - говорится в сообщении на сайте Верховной рады.Уточняется, что закон предусматривает ужесточение ответственности за госизмену и диверсию вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее за госизмену была предусмотрена ответственность до 12 лет лишения свободы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777283697.html

https://ria.ru/20220308/oon-1777181291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, россия, украина