https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777304665.html
Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство
Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство - РИА Новости, 09.03.2022
Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство
Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство. РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:47
2022-03-09T15:47
2022-03-09T16:09
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
владимир зеленский
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верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство."Владимир Зеленский подписал… закон Украины "о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за мародерство". Закон ужесточает наказание за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей, в том числе убитых или раненых", - говорится в сообщении на сайте Верховной рады.Уточняется, что законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет за грабеж, разбой или присвоение имущества, а также от 5 до 10 лет за мародерство.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220308/memorandum-1777168072.html
https://ria.ru/20220309/ukraina-1777275302.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир зеленский, россия, верховная рада украины, украина
15:47 09.03.2022 (обновлено: 16:09 09.03.2022)
Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство
Президент Украины Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство