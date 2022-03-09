https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777304665.html

Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство

Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство - РИА Новости, 09.03.2022

Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство

Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T15:47

2022-03-09T15:47

2022-03-09T16:09

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

россия

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности за мародерство."Владимир Зеленский подписал… закон Украины "о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за мародерство". Закон ужесточает наказание за присвоение чужого имущества на поле боя или использование трагических обстоятельств, боевых действий для собственной наживы путем ограбления людей, в том числе убитых или раненых", - говорится в сообщении на сайте Верховной рады.Уточняется, что законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 15 лет за грабеж, разбой или присвоение имущества, а также от 5 до 10 лет за мародерство.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220308/memorandum-1777168072.html

https://ria.ru/20220309/ukraina-1777275302.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир зеленский, россия, верховная рада украины, украина