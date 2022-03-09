https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777218969.html

Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным

Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным - РИА Новости, 09.03.2022

Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным

Анализировать заявления Владимира Зеленского, в том числе о вступлении в НАТО, а также вопросы Крыма, ЛНР и ДНР, надо исходя из его состояния, а оно... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T08:25

2022-03-09T08:25

2022-03-09T10:36

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Анализировать заявления Владимира Зеленского, в том числе о вступлении в НАТО, а также вопросы Крыма, ЛНР и ДНР, надо исходя из его состояния, а оно неадекватно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону. Уже специалисты должны разбираться, что там с ним происходит. Поэтому глубоко и всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным именно исходя из его состояния", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она отметила, что очевидно, что состояние Зеленского "неадекватное"."И в каком состоянии что он делает, говорит о том, что нет возможности серьезно опираться на заявления как озвучивание сформированной позиции", — добавила она.Ранее Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией. Кроме того, отвечая на вопрос о возможном признании Крыма частью России, а ДНР и ЛНР — независимыми республиками, он заявил о возможности обсуждать вопросы, касающиеся этих территорий.Радио Sputnik вещает в российском FM-диапазоне на бывшей частоте "Эха Москвы".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777203449.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский