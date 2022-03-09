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Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным
Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным - РИА Новости, 09.03.2022
Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным
Анализировать заявления Владимира Зеленского, в том числе о вступлении в НАТО, а также вопросы Крыма, ЛНР и ДНР, надо исходя из его состояния, а оно... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T08:25
2022-03-09T10:36
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Анализировать заявления Владимира Зеленского, в том числе о вступлении в НАТО, а также вопросы Крыма, ЛНР и ДНР, надо исходя из его состояния, а оно неадекватно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону. Уже специалисты должны разбираться, что там с ним происходит. Поэтому глубоко и всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным именно исходя из его состояния", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Она отметила, что очевидно, что состояние Зеленского "неадекватное"."И в каком состоянии что он делает, говорит о том, что нет возможности серьезно опираться на заявления как озвучивание сформированной позиции", — добавила она.Ранее Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией. Кроме того, отвечая на вопрос о возможном признании Крыма частью России, а ДНР и ЛНР — независимыми республиками, он заявил о возможности обсуждать вопросы, касающиеся этих территорий.Радио Sputnik вещает в российском FM-диапазоне на бывшей частоте "Эха Москвы".Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777203449.html
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир зеленский
08:25 09.03.2022 (обновлено: 10:36 09.03.2022)
 
Захарова назвала состояние Зеленского неадекватным

Представитель МИД Захарова сообщила о неадекватном и специфическом состоянии Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Анализировать заявления Владимира Зеленского, в том числе о вступлении в НАТО, а также вопросы Крыма, ЛНР и ДНР, надо исходя из его состояния, а оно неадекватно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Вы же видите, в каком он специфическом состоянии находится, когда выходит к микрофону. Уже специалисты должны разбираться, что там с ним происходит. Поэтому глубоко и всерьез анализировать эти заявления не представляется возможным именно исходя из его состояния", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что очевидно, что состояние Зеленского "неадекватное".
"И в каком состоянии что он делает, говорит о том, что нет возможности серьезно опираться на заявления как озвучивание сформированной позиции", — добавила она.
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Ранее Зеленский заявил, что охладел к вопросу вступления в НАТО, поскольку понял, что альянс не готов принять Украину из-за опасений конфронтации с Россией. Кроме того, отвечая на вопрос о возможном признании Крыма частью России, а ДНР и ЛНР — независимыми республиками, он заявил о возможности обсуждать вопросы, касающиеся этих территорий.
Радио Sputnik вещает в российском FM-диапазоне на бывшей частоте "Эха Москвы".
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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