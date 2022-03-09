https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777203449.html

Зеленский призвал к новому раунду переговоров с Россией

Зеленский призвал к новому раунду переговоров с Россией - РИА Новости, 09.03.2022

Зеленский призвал к новому раунду переговоров с Россией

Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник вновь призвал к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Видеообращение опубликовано в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T01:08

2022-03-09T01:08

2022-03-09T01:10

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник вновь призвал к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале президента.Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, однако гуманитарные коридоры полноценно не заработали.В частности, Киев во вторник заявил об эвакуации жителей Сум лишь по одному маршруту — в Полтаву, тогда как Минобороны РФ сообщало о возможности эвакуации и на территорию России. Представитель народной милиции ДНР заявил РИА Новости, что украинские националисты блокировали выход людей из Мариуполя и Волновахи, гуманитарные коридоры реализовать не удалось.По итогам третьего раунда переговоров помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания Москвы от переговоров с Киевом не оправдались, но диалог будет продолжен.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220307/peregovory-1777096143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

в мире, владимир мединский, россия, киев, москва, вооруженные силы рф, владимир путин, владимир зеленский, украина