01:08 09.03.2022 (обновлено: 01:10 09.03.2022)
Зеленский призвал к новому раунду переговоров с Россией
Зеленский: надо садиться за стол переговоров, но честных и предметных, в интересах людей
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник вновь призвал к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале президента.
"Войну надо заканчивать, надо садиться за стол переговоров, но честных и предметных, в интересах людей", — сказал Зеленский.
Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, однако гуманитарные коридоры полноценно не заработали.
В частности, Киев во вторник заявил об эвакуации жителей Сум лишь по одному маршруту — в Полтаву, тогда как Минобороны РФ сообщало о возможности эвакуации и на территорию России. Представитель народной милиции ДНР заявил РИА Новости, что украинские националисты блокировали выход людей из Мариуполя и Волновахи, гуманитарные коридоры реализовать не удалось.
По итогам третьего раунда переговоров помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания Москвы от переговоров с Киевом не оправдались, но диалог будет продолжен.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.