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Зеленский призвал к новому раунду переговоров с Россией
Зеленский призвал к новому раунду переговоров с Россией - РИА Новости, 09.03.2022
Зеленский призвал к новому раунду переговоров с Россией
Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник вновь призвал к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Видеообращение опубликовано в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T01:08
2022-03-09T01:10
в мире
владимир мединский
россия
киев
москва
вооруженные силы рф
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник вновь призвал к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале президента.Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, однако гуманитарные коридоры полноценно не заработали.В частности, Киев во вторник заявил об эвакуации жителей Сум лишь по одному маршруту — в Полтаву, тогда как Минобороны РФ сообщало о возможности эвакуации и на территорию России. Представитель народной милиции ДНР заявил РИА Новости, что украинские националисты блокировали выход людей из Мариуполя и Волновахи, гуманитарные коридоры реализовать не удалось.По итогам третьего раунда переговоров помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания Москвы от переговоров с Киевом не оправдались, но диалог будет продолжен.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220307/peregovory-1777096143.html
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в мире, владимир мединский, россия, киев, москва, вооруженные силы рф, владимир путин, владимир зеленский, украина
01:08 09.03.2022 (обновлено: 01:10 09.03.2022)
 
Зеленский призвал к новому раунду переговоров с Россией

Зеленский: надо садиться за стол переговоров, но честных и предметных, в интересах людей

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский в вечернем видеообращении во вторник вновь призвал к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале президента.
"Войну надо заканчивать, надо садиться за стол переговоров, но честных и предметных, в интересах людей", — сказал Зеленский.
Россия и Украина ранее провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, однако гуманитарные коридоры полноценно не заработали.
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В частности, Киев во вторник заявил об эвакуации жителей Сум лишь по одному маршруту — в Полтаву, тогда как Минобороны РФ сообщало о возможности эвакуации и на территорию России. Представитель народной милиции ДНР заявил РИА Новости, что украинские националисты блокировали выход людей из Мариуполя и Волновахи, гуманитарные коридоры реализовать не удалось.
По итогам третьего раунда переговоров помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что ожидания Москвы от переговоров с Киевом не оправдались, но диалог будет продолжен.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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В миреВладимир МединскийРоссияКиевМоскваВооруженные силы РФВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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