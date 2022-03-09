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Госдеп посоветовал американцам писать завещания перед поездкой на Украину
Госдеп посоветовал американцам писать завещания перед поездкой на Украину - РИА Новости, 09.03.2022
Госдеп посоветовал американцам писать завещания перед поездкой на Украину
Госдепартамент США в рекомендациях на своем сайте посоветовал американцам, которые отправляются на Украину, составить завещание и предоставить медицинскому... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T05:33
2022-03-09T05:40
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Госдепартамент США в рекомендациях на своем сайте посоветовал американцам, которые отправляются на Украину, составить завещание и предоставить медицинскому учреждению образцы своей ДНК.Ранее госдеп призывал американских граждан покинуть территорию Украины.Отправляющимся на Украину гражданам США также предлагают обсудить вопросы опеки над детьми, ухода за домашними животными, владения имуществом, а также "пожелания относительно похорон".Рекомендуется поделиться с близкими важными документами и контактной информацией, чтобы они могли управлять делами американца, который не сможет вернуться в Штаты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, владимир путин, сша, россия, вооруженные силы рф, вашингтон, государственный департамент сша, украина
05:33 09.03.2022 (обновлено: 05:40 09.03.2022)
 
Госдеп посоветовал американцам писать завещания перед поездкой на Украину

Госдеп посоветовал отправляющимся на Украину американцам оставить завещание и образцы ДНК

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Госдепартамент США в рекомендациях на своем сайте посоветовал американцам, которые отправляются на Украину, составить завещание и предоставить медицинскому учреждению образцы своей ДНК.
Ранее госдеп призывал американских граждан покинуть территорию Украины.

"Если вы в настоящее время не находитесь на Украине, но решили проигнорировать рекомендацию не въезжать на территорию Украины, вам следует рассмотреть возможность предпринять следующие шаги перед поездкой... составить завещание... оставить образцы ДНК вашему поставщику медицинских услуг на случай, если вашей семье понадобится доступ к ним", — говорится в рекомендациях.

Отправляющимся на Украину гражданам США также предлагают обсудить вопросы опеки над детьми, ухода за домашними животными, владения имуществом, а также "пожелания относительно похорон".
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Рекомендуется поделиться с близкими важными документами и контактной информацией, чтобы они могли управлять делами американца, который не сможет вернуться в Штаты.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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