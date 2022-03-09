https://ria.ru/20220309/zaveschanie-1777211934.html

Госдеп посоветовал американцам писать завещания перед поездкой на Украину

Госдеп посоветовал американцам писать завещания перед поездкой на Украину - РИА Новости, 09.03.2022

Госдеп посоветовал американцам писать завещания перед поездкой на Украину

Госдепартамент США в рекомендациях на своем сайте посоветовал американцам, которые отправляются на Украину, составить завещание и предоставить медицинскому... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T05:33

2022-03-09T05:33

2022-03-09T05:40

в мире

владимир путин

сша

россия

вооруженные силы рф

вашингтон

государственный департамент сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Госдепартамент США в рекомендациях на своем сайте посоветовал американцам, которые отправляются на Украину, составить завещание и предоставить медицинскому учреждению образцы своей ДНК.Ранее госдеп призывал американских граждан покинуть территорию Украины.Отправляющимся на Украину гражданам США также предлагают обсудить вопросы опеки над детьми, ухода за домашними животными, владения имуществом, а также "пожелания относительно похорон".Рекомендуется поделиться с близкими важными документами и контактной информацией, чтобы они могли управлять делами американца, который не сможет вернуться в Штаты.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220309/zrk-1777211568.html

https://ria.ru/20220308/rossiya-1777078309.html

сша

россия

вашингтон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Никита Стома

Никита Стома

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, сша, россия, вооруженные силы рф, вашингтон, государственный департамент сша, украина