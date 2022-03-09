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Комитет ГД одобрил поправки к закону о правилах онлайн-голосования
Комитет ГД одобрил поправки к закону о правилах онлайн-голосования - РИА Новости, 09.03.2022
Комитет ГД одобрил поправки к закону о правилах онлайн-голосования
Лица, осужденные за преступления против безопасности России, не смогут избираться до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости, соответствующую... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:58
2022-03-09T13:58
2022-03-09T13:58
политика
россия
павел крашенинников
госдума рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Лица, осужденные за преступления против безопасности России, не смогут избираться до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости, соответствующую поправку к законопроекту о единых правилах онлайн-голосования в РФ одобрил комитет по государственному строительству и законодательству."Таблица поправок принята", - сказал глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании комитета.В частности, речь идет о внесении изменений в закон об основных избирательных гарантиях - устанавливается запрет избираться осужденным за преступления против безопасности России в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, павел крашенинников, госдума рф
Комитет ГД одобрил поправки к закону о правилах онлайн-голосования
Проект: осужденные за преступления против безопасности России не смогут избираться 5 лет