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Комитет ГД одобрил поправки к закону о правилах онлайн-голосования

Комитет ГД одобрил поправки к закону о правилах онлайн-голосования - РИА Новости, 09.03.2022

Комитет ГД одобрил поправки к закону о правилах онлайн-голосования

Лица, осужденные за преступления против безопасности России, не смогут избираться до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости, соответствующую... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T13:58

2022-03-09T13:58

2022-03-09T13:58

политика

россия

павел крашенинников

госдума рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Лица, осужденные за преступления против безопасности России, не смогут избираться до истечения пяти лет со дня снятия или погашения судимости, соответствующую поправку к законопроекту о единых правилах онлайн-голосования в РФ одобрил комитет по государственному строительству и законодательству."Таблица поправок принята", - сказал глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании комитета.В частности, речь идет о внесении изменений в закон об основных избирательных гарантиях - устанавливается запрет избираться осужденным за преступления против безопасности России в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, павел крашенинников, госдума рф