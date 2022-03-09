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Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в акции и ОФЗ
Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в акции и ОФЗ - РИА Новости, 09.03.2022
Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в акции и ОФЗ
Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги и акции... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:14
2022-03-09T12:18
экономика
владимир путин
санкции в отношении россии
андрей макаров
россия
госдума рф
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги и акции российских компаний. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон вносит изменения в Бюджетный кодекс в целях повышения устойчивости российской экономики и обеспечения финансовой стабильности. При этом государственные ценные бумаги РФ на постоянной основе включаются в перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства ФНБ.Одновременно устанавливается возможность приобретения государственных ценных бумаг РФ и акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, за счет средств ФНБ до достижения порога в 7% ВВП. Сейчас такая норма действует только для ликвидных активов ФНБ.Это позволит создать правовые основания для приобретения Минфином России на вторичном рынке акций российских эмитентов. Покупка акций по текущим невысоким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, а также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке, пояснял кабмин.Помимо этого, закон наделяет правительство правом в 2022 году оперативно перераспределять бюджетные средства не только на федеральном, но и на региональном уровне, в том числе для наполнения его резервного фонда. Общий объем расходов федеральной казны может быть увеличен за счет использования дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета.По существу, создается возможность использования нефтегазовых и ненефегазовых доходов на решение проблем экономики и людей, говорил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, дополнительные нефтегазовые доходы только за февраль составили более 600 миллиардов рублей, а в марте, по прогнозу, могут превысить более 700 миллиардов рублей.Помимо этого, закон разрешает регионам направлять на повышение устойчивости их экономик средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов. На 2022 год также продлевается право регионов при отказе от заимствований оперативно (без правки бюджета) уменьшать средства на обслуживание своего госдолга и направлять их на приоритетные расходы.Закон также предусматривает использование в 2022 году остатков средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в размере 26,3 миллиарда рублей и дополнительных доходов, поступивших в фонд на 1 января 2022 года. Эти средства на основании решений правительства РФ можно будет направлять на обеспечение полномочий фонда в сфере ОМС.
https://ria.ru/20220309/amnistiya-1777256124.html
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экономика, владимир путин, санкции в отношении россии, андрей макаров, россия, госдума рф
12:14 09.03.2022 (обновлено: 12:18 09.03.2022)
 
Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в акции и ОФЗ

Президент Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в акции и ОФЗ

© РИА Новости / Андрей Горшков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Андрей Горшков
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги и акции российских компаний. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в Бюджетный кодекс в целях повышения устойчивости российской экономики и обеспечения финансовой стабильности. При этом государственные ценные бумаги РФ на постоянной основе включаются в перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства ФНБ.
Одновременно устанавливается возможность приобретения государственных ценных бумаг РФ и акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, за счет средств ФНБ до достижения порога в 7% ВВП. Сейчас такая норма действует только для ликвидных активов ФНБ.
Это позволит создать правовые основания для приобретения Минфином России на вторичном рынке акций российских эмитентов. Покупка акций по текущим невысоким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, а также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке, пояснял кабмин.
Помимо этого, закон наделяет правительство правом в 2022 году оперативно перераспределять бюджетные средства не только на федеральном, но и на региональном уровне, в том числе для наполнения его резервного фонда. Общий объем расходов федеральной казны может быть увеличен за счет использования дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
12:13
Путин подписал пакет законов о новом этапе амнистии капитала в России
По существу, создается возможность использования нефтегазовых и ненефегазовых доходов на решение проблем экономики и людей, говорил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, дополнительные нефтегазовые доходы только за февраль составили более 600 миллиардов рублей, а в марте, по прогнозу, могут превысить более 700 миллиардов рублей.
Помимо этого, закон разрешает регионам направлять на повышение устойчивости их экономик средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов. На 2022 год также продлевается право регионов при отказе от заимствований оперативно (без правки бюджета) уменьшать средства на обслуживание своего госдолга и направлять их на приоритетные расходы.
Закон также предусматривает использование в 2022 году остатков средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в размере 26,3 миллиарда рублей и дополнительных доходов, поступивших в фонд на 1 января 2022 года. Эти средства на основании решений правительства РФ можно будет направлять на обеспечение полномочий фонда в сфере ОМС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииАндрей МакаровРоссияГосдума РФ
 
 
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