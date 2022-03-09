https://ria.ru/20220309/zakon-1777256336.html

Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в акции и ОФЗ

Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в акции и ОФЗ - РИА Новости, 09.03.2022

Путин подписал закон о размещении средств ФНБ в акции и ОФЗ

Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги и акции... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:14

2022-03-09T12:14

2022-03-09T12:18

экономика

владимир путин

санкции в отношении россии

андрей макаров

россия

госдума рф

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий размещение средств Фонда национального благосостояния в государственные ценные бумаги и акции российских компаний. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон вносит изменения в Бюджетный кодекс в целях повышения устойчивости российской экономики и обеспечения финансовой стабильности. При этом государственные ценные бумаги РФ на постоянной основе включаются в перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства ФНБ.Одновременно устанавливается возможность приобретения государственных ценных бумаг РФ и акций российских эмитентов, не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных проектов, за счет средств ФНБ до достижения порога в 7% ВВП. Сейчас такая норма действует только для ликвидных активов ФНБ.Это позволит создать правовые основания для приобретения Минфином России на вторичном рынке акций российских эмитентов. Покупка акций по текущим невысоким ценам рассматривается в качестве долгосрочного перспективного вложения средств ФНБ, а также позволит стабилизировать ситуацию на российском фондовом рынке, пояснял кабмин.Помимо этого, закон наделяет правительство правом в 2022 году оперативно перераспределять бюджетные средства не только на федеральном, но и на региональном уровне, в том числе для наполнения его резервного фонда. Общий объем расходов федеральной казны может быть увеличен за счет использования дополнительных ненефтегазовых доходов бюджета.По существу, создается возможность использования нефтегазовых и ненефегазовых доходов на решение проблем экономики и людей, говорил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. По его словам, дополнительные нефтегазовые доходы только за февраль составили более 600 миллиардов рублей, а в марте, по прогнозу, могут превысить более 700 миллиардов рублей.Помимо этого, закон разрешает регионам направлять на повышение устойчивости их экономик средства, высвобождаемые в результате реструктуризации ранее выданных бюджетных кредитов. На 2022 год также продлевается право регионов при отказе от заимствований оперативно (без правки бюджета) уменьшать средства на обслуживание своего госдолга и направлять их на приоритетные расходы.Закон также предусматривает использование в 2022 году остатков средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) в размере 26,3 миллиарда рублей и дополнительных доходов, поступивших в фонд на 1 января 2022 года. Эти средства на основании решений правительства РФ можно будет направлять на обеспечение полномочий фонда в сфере ОМС.

https://ria.ru/20220309/amnistiya-1777256124.html

https://ria.ru/20220309/nds-1777241085.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, владимир путин, санкции в отношении россии, андрей макаров, россия, госдума рф