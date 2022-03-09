https://ria.ru/20220309/yuteyr-1777282540.html

"ЮТэйр" приостановила полеты в Калининград

"ЮТэйр" приостановила полеты в Калининград - РИА Новости, 09.03.2022

"ЮТэйр" приостановила полеты в Калининград

Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) с 10 марта приостанавливает полеты в Калининград в связи с оптимизацией расписания, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:07

2022-03-09T14:07

2022-03-09T14:09

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) с 10 марта приостанавливает полеты в Калининград в связи с оптимизацией расписания, сообщила РИА Новости представитель компании."В связи с оптимизацией расписания по рейсам с измененными маршрутами было принято решение о временном закрытии рейсов в Калининград с 10 марта", - говорится в сообщении.Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте авиакомпании, а также в сторонних агентствах - в зависимости от места покупки билета.Полеты в Калининград после закрытия воздушного пространства странами Прибалтики осуществляются по измененному маршруту, авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. В пресс-службе аэропорта Калининграда "Храброво" в конце февраля сообщали, что время полета до Москвы увеличится примерно на час, до Санкт-Петербурга – на 20-30 минут.

https://ria.ru/20220309/turoperatory-1777251199.html

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Владимир Лаврентьев

калининград, россия, туризм, новости - туризм, ютэйр, общество