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Туризм
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"ЮТэйр" приостановила полеты в Калининград
"ЮТэйр" приостановила полеты в Калининград - РИА Новости, 09.03.2022
"ЮТэйр" приостановила полеты в Калининград
Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) с 10 марта приостанавливает полеты в Калининград в связи с оптимизацией расписания, сообщила РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:07
2022-03-09T14:09
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) с 10 марта приостанавливает полеты в Калининград в связи с оптимизацией расписания, сообщила РИА Новости представитель компании."В связи с оптимизацией расписания по рейсам с измененными маршрутами было принято решение о временном закрытии рейсов в Калининград с 10 марта", - говорится в сообщении.Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте авиакомпании, а также в сторонних агентствах - в зависимости от места покупки билета.Полеты в Калининград после закрытия воздушного пространства странами Прибалтики осуществляются по измененному маршруту, авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. В пресс-службе аэропорта Калининграда "Храброво" в конце февраля сообщали, что время полета до Москвы увеличится примерно на час, до Санкт-Петербурга – на 20-30 минут.
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калининград, россия, туризм, новости - туризм, ютэйр, общество
14:07 09.03.2022 (обновлено: 14:09 09.03.2022)
 
"ЮТэйр" приостановила полеты в Калининград

"ЮТэйр" с 10 марта приостанавливает полеты в Калининград в связи с оптимизацией расписания

CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр"
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) с 10 марта приостанавливает полеты в Калининград в связи с оптимизацией расписания, сообщила РИА Новости представитель компании.
"В связи с оптимизацией расписания по рейсам с измененными маршрутами было принято решение о временном закрытии рейсов в Калининград с 10 марта", - говорится в сообщении.
Пассажиры отмененных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета на сайте авиакомпании, а также в сторонних агентствах - в зависимости от места покупки билета.
Полеты в Калининград после закрытия воздушного пространства странами Прибалтики осуществляются по измененному маршруту, авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря. В пресс-службе аэропорта Калининграда "Храброво" в конце февраля сообщали, что время полета до Москвы увеличится примерно на час, до Санкт-Петербурга – на 20-30 минут.
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