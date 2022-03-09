https://ria.ru/20220309/youtube-1777375689.html

В работе YouTube по всему миру произошел сбой

В работе YouTube по всему миру произошел сбой - РИА Новости, 09.03.2022

В работе YouTube по всему миру произошел сбой

Пользователи сервиса Youtube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T22:45

2022-03-09T22:45

2022-03-09T22:45

технологии

youtube

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пользователи сервиса Youtube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 21.34 мск была зафиксировано 610 жалоб: около 72% пользователей жалуются на функционирование веб-сайта, порядка 14% - на неполадки в работе приложения, еще 13% - на работу видеотрансляций.С проблемами столкнулись жители России, Нидерландов, Великобритании, Испании и ряда других стран.YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.

https://ria.ru/20220308/blokirovka-1777108743.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, youtube