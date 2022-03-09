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В работе YouTube по всему миру произошел сбой
В работе YouTube по всему миру произошел сбой - РИА Новости, 09.03.2022
В работе YouTube по всему миру произошел сбой
Пользователи сервиса Youtube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T22:45
2022-03-09T22:45
технологии
youtube
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пользователи сервиса Youtube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 21.34 мск была зафиксировано 610 жалоб: около 72% пользователей жалуются на функционирование веб-сайта, порядка 14% - на неполадки в работе приложения, еще 13% - на работу видеотрансляций.С проблемами столкнулись жители России, Нидерландов, Великобритании, Испании и ряда других стран.YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
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технологии, youtube
22:45 09.03.2022
 
В работе YouTube по всему миру произошел сбой

Downdetector: пользователи YouTube по всему миру жалуются на сбои в работе сервиса

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Пользователи сервиса Youtube по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 21.34 мск была зафиксировано 610 жалоб: около 72% пользователей жалуются на функционирование веб-сайта, порядка 14% - на неполадки в работе приложения, еще 13% - на работу видеотрансляций.
С проблемами столкнулись жители России, Нидерландов, Великобритании, Испании и ряда других стран.
YouTube - сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
8 марта, 03:12
YouTube заблокировал канал Владимира Соловьева
 
ТехнологииYouTube
 
 
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