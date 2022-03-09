https://ria.ru/20220309/yandeks-1777302652.html
"Яндекс.Дзен" будет доступен только пользователям из России
"Яндекс.Дзен" будет доступен только пользователям из России - РИА Новости, 09.03.2022
"Яндекс.Дзен" будет доступен только пользователям из России
Платформа "Яндекс.Дзен" будет доступна только пользователям из России, это связано с невозможностью обеспечить высокое качество персонализации на других языках, РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T15:41
2022-03-09T15:41
2022-03-09T16:20
общество
россия
яндекс
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Платформа "Яндекс.Дзен" будет доступна только пользователям из России, это связано с невозможностью обеспечить высокое качество персонализации на других языках, сообщили в компании."Теперь "Яндекс.Дзен" доступен только пользователям из России" - говорится в сообщении.Там же уточняется, что пользователи из РФ увидят в ленте лишь тех авторов, на которых подписались сами.В конце предыдущей недели "Яндекс.Дзен" сообщил, что переводит свою ленту на формат подписок. Компания отмечала, что таким образом пользователи сами смогут решать, какой контент они хотят потреблять.В "Яндекс.Дзен" подчеркнули, что "в условиях возросшего объема контента и значительно меняющегося контекста невозможно обеспечить высокое качество персонализации на других языках для пользователей из зарубежных стран".
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/yandeks-1776446629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, яндекс, санкции в отношении россии
15:41 09.03.2022 (обновлено: 16:20 09.03.2022)
"Яндекс.Дзен" будет доступен только пользователям из России
"Яндекс.Дзен" ограничил доступ к платформе для иностранных пользователей
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Платформа "Яндекс.Дзен" будет доступна только пользователям из России, это связано с невозможностью обеспечить высокое качество персонализации на других языках, сообщили в компании.
"Теперь "Яндекс
.Дзен" доступен только пользователям из России" - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что пользователи из РФ увидят в ленте лишь тех авторов, на которых подписались сами.
В конце предыдущей недели "Яндекс.Дзен" сообщил, что переводит свою ленту на формат подписок. Компания отмечала, что таким образом пользователи сами смогут решать, какой контент они хотят потреблять.
В "Яндекс.Дзен" подчеркнули, что "в условиях возросшего объема контента и значительно меняющегося контекста невозможно обеспечить высокое качество персонализации на других языках для пользователей из зарубежных стран".