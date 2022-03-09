https://ria.ru/20220309/warnermedia-1777377982.html

WarnerMedia приостанавливает лицензирование, выпуск фильмов и игр в России

WarnerMedia приостанавливает лицензирование, выпуск фильмов и игр в России - РИА Новости, 09.03.2022

WarnerMedia приостанавливает лицензирование, выпуск фильмов и игр в России

Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros, приостанавливает вещание, лицензирование, выпуск фильмов и игр в России, сообщает издание... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T23:19

2022-03-09T23:19

2022-03-09T23:19

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ВАШИНГТОН, 9 мар - РИА Новости. Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros, приостанавливает вещание, лицензирование, выпуск фильмов и игр в России, сообщает издание Variety со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление генерального директора Джейсона Килара."Вследствие вторжения России на Украину WarnerMedia приостанавливает все новые виды деятельности в России. Это включает в себя прекращение вещания наших каналов, прекращение лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов", - приводит издание слова Килара.Килар отметил, что компания следит за развитием ситуации.Ранее сообщалось, что компания Warner Bros. приостановила выход фильма "Бэтмен" в кинотеатрах России на фоне ситуации на Украине, телекомпания CNN объявила о прекращении вещания в России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. По данным на 8 марта, уничтожены более 2,5 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 897 танков и других боевых бронированных машин, 95 реактивных систем залпового огня, 84 беспилотника и так далее.Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.По данным Управления верховного комиссара ООН по правам человека, по 7 марта в ходе конфликта погибли 474 и ранен 861 мирный житель. Эта статистика учитывает в том числе потери на территориях ДНР и ЛНР, на них, по подсчетам УВКПЧ ООН, приходится 24 погибших и 112 пострадавших. На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220309/sanktsii-1777297614.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, новости культуры, экономика