https://ria.ru/20220309/vybory-1776699059.html

Процедура выборов президента Южной Кореи

Процедура выборов президента Южной Кореи - РИА Новости, 09.03.2022

Процедура выборов президента Южной Кореи

Согласно Конституции, президент Южной Кореи является главой государства. Ему принадлежит исполнительная власть. РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T01:00

2022-03-09T01:00

2022-03-09T01:00

справки

южная корея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776672760_0:0:3505:1972_1920x0_80_0_0_ad206a65537aecc2bc207accfbf83d3a.jpg

Согласно Конституции, президент Южной Кореи является главой государства. Ему принадлежит исполнительная власть.Президент Южной Кореи избирается народом на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования.Срок полномочий президента составляет пять лет. Президент не может переизбираться повторно. Выборы президента проводятся в первую среду за 70 дней до истечения срока полномочий действующего президента. Если день выборов приходится на праздничный день или день, предшествующий или следующий за днем выборов, является официальным выходным днем, выборы проводятся в среду следующей недели. Досрочные выборы президента Южной Кореи проводятся в течение 60 дней.Право голосовать на выборах имеют граждане Южной Кореи, достигшие 18 лет, зарегистрированные в списке избирателей по месту жительства в Южной Кореи или в списке избирателей, проживающих в иностранном государстве.Активного избирательного права лишены: лица, признанные недееспособными; лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы по вступившему в силу приговору суда до момента истечения срока наказания; лица, лишенные права голоса по приговору суда; лица, совершившие правонарушение в сфере избирательных прав и др.На пост президента может баллотироваться гражданин Южной Кореи в возрасте 40 лет и старше, проживающий на территории страны не менее пяти лет. Если в эти пять лет гражданин находился за границей и это было связано с осуществлением госслужбы или находился за границей, сохраняя постоянное жительство в Южной Корее, то считается, что срок постоянного проживания в Южной Корее не прерывался.Пассивного избирательного права лишаются те же лица, которые лишены активного избирательного права, но в отношении лиц, отбывающих наказание, необходимо еще соблюдение такого условия, как погашение судимости.Конституция также запрещает совмещение высших государственных должностей. Так, президент не может одновременно занимать пост премьер-министра, члена Государственного совета, главы исполнительного министерства или другие должности.Кандидаты на пост президента выдвигаются политическими партиями либо могут быть независимыми. Кандидат от политической партии определяется в ходе первичных выборов (праймериз). Лицо, выходящее на выборы как независимый кандидат на пост президента, должно собрать от 3500 до 6000 подписей избирателей, которые делятся на пять или более префектур.Кандидат должен подать заявление на регистрацию в качестве кандидата в письменной форме в соответствующую избирательную комиссию за 24 дня до президентских выборов.Если кандидат на любую выборную должность выдвигается от политической партии, то заявление на регистрацию должно сопровождаться рекомендательным письмом с подписью и печатью официального представителя политической партии. Независимый кандидат должен представить заявление на регистрацию вместе с подписями избирателей.В случае смерти выдвинутого партией кандидата во время или после периода регистрации кандидатов заявление о регистрации нового кандидата может быть подано не позднее чем на пятый день после окончания периода регистрации кандидатов.Закон запрещает членам какой-либо политической партии зарегистрироваться в качестве независимого кандидата.Законом предусмотрено, что ряд государственных служащих, планирующих участвовать в президентских выборах, должны подать в отставку со своего поста за 90 дней до дня выборов.Каждый кандидат должен внести избирательный залог в размере 300 миллионов вон.Соответствующая избирательная комиссия должна вернуть залог в определенных случаях не позднее чем через 30 дней после выборов. Залог возвращается полностью, если кандидат на должность президента скончался или избран, получил более 15% действительных голосов избирателей, а также возвращается половина залога, если соответствующее лицо получило на выборах от 10% до 15% голосов. Сумма залога также возвращается полностью, если кандидат умирает до выборов или его регистрация была аннулирована.Избирательная кампания по президентским выборам проводится в течение 23 дней.Президент Южной Кореи избирается по единому общенациональному округу.Форма избирательного бюллетеня устанавливается законом. В бюллетене под номерами записываются кандидаты и их партийная принадлежность или ставится отметка, что кандидат независимый.Порядок расположения имен кандидатов и названий политических партий в бюллетене согласно Закону о выборах следующий: в начале списка должны быть представлены политические партии и кандидаты от них, имеющие фракции в Национальном собрании в зависимости от числа депутатских мандатов, затем политические партии и кандидаты от них, не имеющие фракций, и в конце списка – независимые кандидаты в порядке, определенном в результате жеребьевки.Избирательные участки оборудуются в школах, государственных учреждениях и подобных местах не позднее чем за сутки до дня голосования. Избирательные участки запрещено создавать в воинских частях и заведениях религиозного культа.Избирательные участки открываются в 6.00 и продолжают работу до 18.00. В особых случаях время работы избирательных участков может быть продлено до 20.00. В Южной Корее также предусмотрено досрочное голосование.Избиратель должен лично прийти на избирательный участок, предъявить удостоверение личности (это может быть паспорт, водительское удостоверение и другие документы), поставить подпись, факсимильную печать или отпечаток большого пальца в реестре избирателей и после этого получить избирательный бюллетень. После получения бюллетеня избиратель проходит в кабинку для голосования и ставит отметку напротив одного кандидата, затем выходит и опускает бюллетень в урну для голосования в присутствии наблюдателя.Южнокорейские избиратели с положительным результатом теста на COVID-19, находящиеся в самоизоляции, смогут принять участие в выборах с 18.00 до 19.30. Руководители местных центров общественного здравоохранения должны будут направить им текстовые сообщения о мерах предосторожности при голосовании. На избирательном участке они должны предъявить удостоверение личности и полученное текстовое сообщение. Голосование будет проходить в выделенной кабине.Избранным президентом считается кандидат, получивший относительное большинство действительных голосов. В том случае, если выборы проводились при участии только одного кандидата, то ему для победы необходимо набрать более трети действительных голосов.Если по итогам выборов нельзя определить победителя, так как два кандидата получили равное наибольшее число голосов избирателей, то выборы президента переносятся в Национальное собрание. В этом случае избранным считается кандидат, получивший большее число голосов на открытой сессии Национального собрания, в которой приняли участие большинство членов Национального собрания.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, южная корея