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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/vstrecha-1777372386.html
В Германии отреагировали на просьбу Киева о встрече Путина и Зеленского
В Германии отреагировали на просьбу Киева о встрече Путина и Зеленского - РИА Новости, 09.03.2022
В Германии отреагировали на просьбу Киева о встрече Путина и Зеленского
Канцлер Германии Олаф Шольц ведет переговоры со всеми сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе германского правительства, комментируя ранее сделанные... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T22:09
2022-03-09T22:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
германия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц ведет переговоры со всеми сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе германского правительства, комментируя ранее сделанные Киевом заявления о возможной встрече российского и украинского президентов."Федеральный канцлер ведет переговоры со всеми сторонами", - ответили в ведомстве на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать соответствующее заявление заместителя руководителя офиса украинского президента Игоря Жовквы.Ранее Жовква заявил немецким СМИ, что Киев обратился к Шольцу за помощью в организации встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.С начала боевых действий прошло уже три раунда российско-украинских переговоров, все они были организованы на белорусской территории. На них обсуждают политический, гуманитарный и военный аспекты урегулирования ситуации на Украине. Стороны заявляли, что переговоры будут продолжены.
https://ria.ru/20220309/zelenskiy-1777203449.html
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в мире, владимир путин, владимир зеленский, россия, украина, германия, олаф шольц
22:09 09.03.2022 (обновлено: 22:32 09.03.2022)
 
В Германии отреагировали на просьбу Киева о встрече Путина и Зеленского

Правительство ФРГ о возможной встрече Путина с Зеленским: Шольц ведет переговоры со всеми

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии
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БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц ведет переговоры со всеми сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе германского правительства, комментируя ранее сделанные Киевом заявления о возможной встрече российского и украинского президентов.
"Федеральный канцлер ведет переговоры со всеми сторонами", - ответили в ведомстве на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать соответствующее заявление заместителя руководителя офиса украинского президента Игоря Жовквы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 01:08
Зеленский призвал к новому раунду переговоров с Россией
Ранее Жовква заявил немецким СМИ, что Киев обратился к Шольцу за помощью в организации встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
С начала боевых действий прошло уже три раунда российско-украинских переговоров, все они были организованы на белорусской территории. На них обсуждают политический, гуманитарный и военный аспекты урегулирования ситуации на Украине. Стороны заявляли, что переговоры будут продолжены.
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
Вчера, 20:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США не поняли логистику Польши по передаче самолетов Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаГерманияОлаф Шольц
 
 
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