22:09 09.03.2022 (обновлено: 22:32 09.03.2022)
В Германии отреагировали на просьбу Киева о встрече Путина и Зеленского
Правительство ФРГ о возможной встрече Путина с Зеленским: Шольц ведет переговоры со всеми
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии
БЕРЛИН, 9 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц ведет переговоры со всеми сторонами, заявили РИА Новости в пресс-службе германского правительства, комментируя ранее сделанные Киевом заявления о возможной встрече российского и украинского президентов.
"Федеральный канцлер ведет переговоры со всеми сторонами", - ответили в ведомстве на запрос РИА Новости с просьбой прокомментировать соответствующее заявление заместителя руководителя офиса украинского президента Игоря Жовквы.
Ранее Жовква заявил немецким СМИ, что Киев обратился к Шольцу за помощью в организации встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию" страны. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
С начала боевых действий прошло уже три раунда российско-украинских переговоров, все они были организованы на белорусской территории. На них обсуждают политический, гуманитарный и военный аспекты урегулирования ситуации на Украине. Стороны заявляли, что переговоры будут продолжены.