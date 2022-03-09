В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Лаврова и Кулебы
Пресс-секретарь Путина Песков назвал встречу Лаврова и Кулебы важной частью переговоров
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Предстоящая встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Турции – очень важное продолжение переговорного процесса, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Встреча министров иностранных дел - это продолжение переговорного процесса очень важное. Не будем забегать вперед, дождемся самой встречи", - сказал Песков.
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что на полях Анталийского дипломатического форума планируется встреча Лаврова и Кулебы с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Позже Кулеба заявил, что встреча запланирована на 10 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции.