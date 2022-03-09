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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220309/vstrecha-1777280875.html
В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Лаврова и Кулебы
В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Лаврова и Кулебы - РИА Новости, 09.03.2022
В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Лаврова и Кулебы
Предстоящая встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Турции – очень важное продолжение переговорного процесса, заявил в среду... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T13:58
2022-03-09T13:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
дмитрий песков
дмитрий кулеба
сергей лавров
турция
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Предстоящая встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Турции – очень важное продолжение переговорного процесса, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Встреча министров иностранных дел - это продолжение переговорного процесса очень важное. Не будем забегать вперед, дождемся самой встречи", - сказал Песков.Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что на полях Анталийского дипломатического форума планируется встреча Лаврова и Кулебы с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Позже Кулеба заявил, что встреча запланирована на 10 марта.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции.
https://ria.ru/20220309/peregovory-1777226188.html
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в мире, россия, украина, дмитрий песков, дмитрий кулеба, сергей лавров, турция, мевлют чавушоглу, ситуация в днр и лнр
13:58 09.03.2022
 
В Кремле прокомментировали предстоящую встречу Лаврова и Кулебы

Пресс-секретарь Путина Песков назвал встречу Лаврова и Кулебы важной частью переговоров

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Предстоящая встреча глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в Турции – очень важное продолжение переговорного процесса, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Встреча министров иностранных дел - это продолжение переговорного процесса очень важное. Не будем забегать вперед, дождемся самой встречи", - сказал Песков.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
09:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Турции надеются на прогресс в переговорах Лаврова и Кулебы в Анталье
Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что на полях Анталийского дипломатического форума планируется встреча Лаврова и Кулебы с участием главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Позже Кулеба заявил, что встреча запланирована на 10 марта.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. В ответ западные страны начали вводить новые антироссийские санкции.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2022
Вчера, 02:53
Кулеба обсудил с Боррелем усиление санкций против России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДмитрий ПесковДмитрий КулебаСергей ЛавровТурцияМевлют ЧавушоглуСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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