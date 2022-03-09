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Предпринимателей МО подержат на фоне санкций
Предпринимателей МО подержат на фоне санкций - РИА Новости, 09.03.2022
Предпринимателей МО подержат на фоне санкций
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что предпринимателям региона окажут максимальную поддержку на фоне западных санкций. Об этом сообщил... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T17:33
2022-03-09T17:33
2022-03-09T17:34
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что предпринимателям региона окажут максимальную поддержку на фоне западных санкций. Об этом сообщил телеканал "360".Он отметил, что на Россию сейчас оказывается беспрецедентное давление. На иностранных компаниях, поставлявших строительные материалы, продукты и другие товары, было завязано очень многое.Власти Московской области будут поддерживать связь с предпринимателями и представят список мер поддержки."И президент России, и правительство на прошлой неделе и, уверен, на этой предлагают поддержку, заботу, внимание нашему бизнесу, чтобы и обеспечить их бесперебойную работу, и поддержку оказать в части кредитования", – сказал Воробьев.Он подчеркнул, что помимо поддержки на федеральном уровне в Московской области разработают собственный комплекс мер, чтобы помочь предпринимателям региона в сложившейся ситуации.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что предпринимателям региона окажут максимальную поддержку на фоне западных санкций. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Он отметил, что на Россию сейчас оказывается беспрецедентное давление. На иностранных компаниях, поставлявших строительные материалы, продукты и другие товары, было завязано очень многое.
"Вместе с тем в данный момент наша задача – очень внимательно обращать внимание на каждое предприятие, будь то малый, средний или крупный бизнес, чтобы не допустить тревоги у тех, кто работает там, и оказать максимальную поддержку", – заявил губернатор.
Власти Московской области будут поддерживать связь с предпринимателями и представят список мер поддержки.
"И президент России, и правительство на прошлой неделе и, уверен, на этой предлагают поддержку, заботу, внимание нашему бизнесу, чтобы и обеспечить их бесперебойную работу, и поддержку оказать в части кредитования", – сказал
Воробьев.
Он подчеркнул, что помимо поддержки на федеральном уровне в Московской области разработают собственный комплекс мер, чтобы помочь предпринимателям региона в сложившейся ситуации.