https://ria.ru/20220309/vorobev-1777333212.html

Предпринимателей МО подержат на фоне санкций

Предпринимателей МО подержат на фоне санкций - РИА Новости, 09.03.2022

Предпринимателей МО подержат на фоне санкций

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что предпринимателям региона окажут максимальную поддержку на фоне западных санкций. Об этом сообщил... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T17:33

2022-03-09T17:33

2022-03-09T17:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что предпринимателям региона окажут максимальную поддержку на фоне западных санкций. Об этом сообщил телеканал "360".Он отметил, что на Россию сейчас оказывается беспрецедентное давление. На иностранных компаниях, поставлявших строительные материалы, продукты и другие товары, было завязано очень многое.Власти Московской области будут поддерживать связь с предпринимателями и представят список мер поддержки."И президент России, и правительство на прошлой неделе и, уверен, на этой предлагают поддержку, заботу, внимание нашему бизнесу, чтобы и обеспечить их бесперебойную работу, и поддержку оказать в части кредитования", – сказал Воробьев.Он подчеркнул, что помимо поддержки на федеральном уровне в Московской области разработают собственный комплекс мер, чтобы помочь предпринимателям региона в сложившейся ситуации.

московская область (подмосковье)

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Алина Курамшина

Алина Курамшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Курамшина

московская область (подмосковье)