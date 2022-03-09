https://ria.ru/20220309/vkontakte-1777347267.html

"Вконтакте" разрешит блогерам получать 100% дохода от показа рекламы

"Вконтакте" разрешит блогерам получать 100% дохода от показа рекламы - РИА Новости, 09.03.2022

"Вконтакте" разрешит блогерам получать 100% дохода от показа рекламы

Социальная сеть "ВКонтакте", принадлежащая компании VK (ранее - Mail.ru Group), запускает программу поддержки авторов, по которой блогеры смогут получить 100%... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T18:40

2022-03-09T18:40

2022-03-09T19:10

технологии

вконтакте

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте", принадлежащая компании VK (ранее - Mail.ru Group), запускает программу поддержки авторов, по которой блогеры смогут получить 100% дохода от показа рекламы, она продлится до 10 апреля, за этот период авторы контента смогут заработать суммарно около 600 миллионов рублей, сообщила компания.Ранее социальная сеть отмечала двухкратное увеличение просмотров и загрузок новых видео на свой сервис "Клипы" за неделю (на 7 марта против 28 февраля)."Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов "ВКонтакте". ... наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента еще активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией", - заявила CEO "ВКонтакте" Марина Краснова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220307/vk-1777047810.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

технологии, вконтакте