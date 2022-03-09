18:40 09.03.2022 (обновлено: 19:10 09.03.2022)
"Вконтакте" разрешит блогерам получать 100% дохода от показа рекламы
Блогеры во "ВКонтакте" смогут получать 100% доходов от рекламы в соцсети
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте", принадлежащая компании VK (ранее - Mail.ru Group), запускает программу поддержки авторов, по которой блогеры смогут получить 100% дохода от показа рекламы, она продлится до 10 апреля, за этот период авторы контента смогут заработать суммарно около 600 миллионов рублей, сообщила компания.
"Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации - таким образом компания решила поддержать профессиональных авторов. Программа начнет свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца - до 10 апреля. За этот период авторы смогут заработать около 600 миллионов рублей с помощью инструментов монетизации соцсети: партнерской программы, маркет-платформы, монетизации видео и VK Donut", - говорится в сообщении.
Ранее социальная сеть отмечала двухкратное увеличение просмотров и загрузок новых видео на свой сервис "Клипы" за неделю (на 7 марта против 28 февраля).
"Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов "ВКонтакте". ... наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента еще активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией", - заявила CEO "ВКонтакте" Марина Краснова, слова которой приводятся в сообщении.