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https://ria.ru/20220309/vkontakte-1777347267.html
"Вконтакте" разрешит блогерам получать 100% дохода от показа рекламы
"Вконтакте" разрешит блогерам получать 100% дохода от показа рекламы - РИА Новости, 09.03.2022
"Вконтакте" разрешит блогерам получать 100% дохода от показа рекламы
Социальная сеть "ВКонтакте", принадлежащая компании VK (ранее - Mail.ru Group), запускает программу поддержки авторов, по которой блогеры смогут получить 100%... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T18:40
2022-03-09T19:10
технологии
вконтакте
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте", принадлежащая компании VK (ранее - Mail.ru Group), запускает программу поддержки авторов, по которой блогеры смогут получить 100% дохода от показа рекламы, она продлится до 10 апреля, за этот период авторы контента смогут заработать суммарно около 600 миллионов рублей, сообщила компания.Ранее социальная сеть отмечала двухкратное увеличение просмотров и загрузок новых видео на свой сервис "Клипы" за неделю (на 7 марта против 28 февраля)."Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов "ВКонтакте". ... наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента еще активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией", - заявила CEO "ВКонтакте" Марина Краснова, слова которой приводятся в сообщении.
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технологии, вконтакте
18:40 09.03.2022 (обновлено: 19:10 09.03.2022)
 
"Вконтакте" разрешит блогерам получать 100% дохода от показа рекламы

Блогеры во "ВКонтакте" смогут получать 100% доходов от рекламы в соцсети

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Социальная сеть "ВКонтакте", принадлежащая компании VK (ранее - Mail.ru Group), запускает программу поддержки авторов, по которой блогеры смогут получить 100% дохода от показа рекламы, она продлится до 10 апреля, за этот период авторы контента смогут заработать суммарно около 600 миллионов рублей, сообщила компания.
"Авторы получат 100% дохода от инструментов монетизации - таким образом компания решила поддержать профессиональных авторов. Программа начнет свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца - до 10 апреля. За этот период авторы смогут заработать около 600 миллионов рублей с помощью инструментов монетизации соцсети: партнерской программы, маркет-платформы, монетизации видео и VK Donut", - говорится в сообщении.
Ранее социальная сеть отмечала двухкратное увеличение просмотров и загрузок новых видео на свой сервис "Клипы" за неделю (на 7 марта против 28 февраля).
"Мы видим активный рост аудитории, переход блогеров и большой всплеск активности авторов "ВКонтакте". ... наша программа поддержки поможет авторам качественного профессионального контента еще активнее взаимодействовать с аудиторией и делиться информацией", - заявила CEO "ВКонтакте" Марина Краснова, слова которой приводятся в сообщении.
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