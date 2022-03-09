Шестеро иностранцев покидают совет директоров VK
Шестеро иностранцев покидают совет директоров VK
Офис VK в Москве
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Интернет-компания VK объявила об изменениях в совете директоров, сразу несколько иностранцев покидают посты независимых или неисполнительных членов, сообщает компания.
"VK Company Limited... объявляет о том, что 4 марта 2022 года Жако Ван Дер Мерве, Чарльз Сирл и Марк Ремон Сорор уведомили о решении покинуть посты неисполнительных членов совета директоров VK", - говорится в сообщении.
Также Ян Буне и Сан Хун Ким оставляют посты независимых директоров. А Мэттью Хаммонд уйдет с позиции управляющего директора и финансового директора VK Company Limited и обеспечит передачу дел, добавляется в сообщении компании.
"Я работал в компании еще до IPO и очень горжусь необыкновенным ростом и успехом, которые были достигнуты за это время. Я хотел бы поблагодарить членов совета директоров, а также профессиональную и самоотверженную команду VK, с которыми мне было приятно работать и кто способствовал всему достигнутому успеху компании. Я также хотел бы поблагодарить всех наших акционеров за их постоянную поддержку", - комментирует Хаммонд.
"Мы благодарим Жако Ван Дер Мерве, Чарльза Сирла, Марка Ремон Сорора, Яна Буне, Сана Хун Кима и Мэттью Хаммонда за вклад на протяжении всех этих лет. VK продолжает работать в прежнем режиме. В ближайшее время компания объявит о новых назначениях", - прокомментировал генеральный директор VK (Россия) Владимир Кириенко.
VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение My.Games.