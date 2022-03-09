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Шестеро иностранцев покидают совет директоров VK
Шестеро иностранцев покидают совет директоров VK - РИА Новости, 09.03.2022
Шестеро иностранцев покидают совет директоров VK
Интернет-компания VK объявила об изменениях в совете директоров, сразу несколько иностранцев покидают посты независимых или неисполнительных членов, сообщает... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T09:15
2022-03-09T09:15
технологии
владимир кириенко
россия
одноклассники
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Интернет-компания VK объявила об изменениях в совете директоров, сразу несколько иностранцев покидают посты независимых или неисполнительных членов, сообщает компания.Также Ян Буне и Сан Хун Ким оставляют посты независимых директоров. А Мэттью Хаммонд уйдет с позиции управляющего директора и финансового директора VK Company Limited и обеспечит передачу дел, добавляется в сообщении компании."Я работал в компании еще до IPO и очень горжусь необыкновенным ростом и успехом, которые были достигнуты за это время. Я хотел бы поблагодарить членов совета директоров, а также профессиональную и самоотверженную команду VK, с которыми мне было приятно работать и кто способствовал всему достигнутому успеху компании. Я также хотел бы поблагодарить всех наших акционеров за их постоянную поддержку", - комментирует Хаммонд."Мы благодарим Жако Ван Дер Мерве, Чарльза Сирла, Марка Ремон Сорора, Яна Буне, Сана Хун Кима и Мэттью Хаммонда за вклад на протяжении всех этих лет. VK продолжает работать в прежнем режиме. В ближайшее время компания объявит о новых назначениях", - прокомментировал генеральный директор VK (Россия) Владимир Кириенко.VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение My.Games.
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технологии, владимир кириенко, россия, одноклассники
09:15 09.03.2022
 
Шестеро иностранцев покидают совет директоров VK

Шестеро иностранцев покидают совет директоров VK

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис VK в Москве
Офис VK в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Офис VK в Москве
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Интернет-компания VK объявила об изменениях в совете директоров, сразу несколько иностранцев покидают посты независимых или неисполнительных членов, сообщает компания.
"VK Company Limited... объявляет о том, что 4 марта 2022 года Жако Ван Дер Мерве, Чарльз Сирл и Марк Ремон Сорор уведомили о решении покинуть посты неисполнительных членов совета директоров VK", - говорится в сообщении.
Также Ян Буне и Сан Хун Ким оставляют посты независимых директоров. А Мэттью Хаммонд уйдет с позиции управляющего директора и финансового директора VK Company Limited и обеспечит передачу дел, добавляется в сообщении компании.
"Я работал в компании еще до IPO и очень горжусь необыкновенным ростом и успехом, которые были достигнуты за это время. Я хотел бы поблагодарить членов совета директоров, а также профессиональную и самоотверженную команду VK, с которыми мне было приятно работать и кто способствовал всему достигнутому успеху компании. Я также хотел бы поблагодарить всех наших акционеров за их постоянную поддержку", - комментирует Хаммонд.
"Мы благодарим Жако Ван Дер Мерве, Чарльза Сирла, Марка Ремон Сорора, Яна Буне, Сана Хун Кима и Мэттью Хаммонда за вклад на протяжении всех этих лет. VK продолжает работать в прежнем режиме. В ближайшее время компания объявит о новых назначениях", - прокомментировал генеральный директор VK (Россия) Владимир Кириенко.
VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение My.Games.
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