https://ria.ru/20220309/vk-1777223603.html

Шестеро иностранцев покидают совет директоров VK

Шестеро иностранцев покидают совет директоров VK - РИА Новости, 09.03.2022

Шестеро иностранцев покидают совет директоров VK

Интернет-компания VK объявила об изменениях в совете директоров, сразу несколько иностранцев покидают посты независимых или неисполнительных членов, сообщает... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T09:15

2022-03-09T09:15

2022-03-09T09:15

технологии

владимир кириенко

россия

одноклассники

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Интернет-компания VK объявила об изменениях в совете директоров, сразу несколько иностранцев покидают посты независимых или неисполнительных членов, сообщает компания.Также Ян Буне и Сан Хун Ким оставляют посты независимых директоров. А Мэттью Хаммонд уйдет с позиции управляющего директора и финансового директора VK Company Limited и обеспечит передачу дел, добавляется в сообщении компании."Я работал в компании еще до IPO и очень горжусь необыкновенным ростом и успехом, которые были достигнуты за это время. Я хотел бы поблагодарить членов совета директоров, а также профессиональную и самоотверженную команду VK, с которыми мне было приятно работать и кто способствовал всему достигнутому успеху компании. Я также хотел бы поблагодарить всех наших акционеров за их постоянную поддержку", - комментирует Хаммонд."Мы благодарим Жако Ван Дер Мерве, Чарльза Сирла, Марка Ремон Сорора, Яна Буне, Сана Хун Кима и Мэттью Хаммонда за вклад на протяжении всех этих лет. VK продолжает работать в прежнем режиме. В ближайшее время компания объявит о новых назначениях", - прокомментировал генеральный директор VK (Россия) Владимир Кириенко.VK - одна из крупнейших интернет-компаний в рунете. В ее состав входят сервис электронной почты, соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте", мессенджер ICQ. Помимо этого, компании принадлежат образовательные сервисы GeekBrains и Skillbox, игровое подразделение My.Games.

https://rsport.ria.ru/20220302/krasnodar-1776066394.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

технологии, владимир кириенко, россия, одноклассники