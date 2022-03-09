https://ria.ru/20220309/vizit-1777294100.html
Президент Израиля впервые за 15 лет посетил Турцию с визитом
Президент Израиля впервые за 15 лет посетил Турцию с визитом - РИА Новости, 09.03.2022
Президент Израиля впервые за 15 лет посетил Турцию с визитом
Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом, сообщила канцелярия главы еврейского государства. Это первый с 2007... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:57
2022-03-09T14:57
2022-03-09T15:02
в мире
ицхак герцог
иерусалим
сша
тель-авив
турция
анкара
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735239516_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_dbae4d734333df6424c3d538f8b2d09a.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом, сообщила канцелярия главы еврейского государства. Это первый с 2007 года визит израильского президента в Турцию."Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с первой леди Михаль Герцог только что приземлились в Анкаре", - говорится в сообщении президентской канцелярии.Перед вылетом в Анкару с государственным визитом президент заявил, что Израиль постарается перезагрузить отношения с Турцией, которые в последние годы переживали взлеты и падения. Герцог отметил, что в условиях, когда "расшатывается международный порядок", важно налаживать стабильность и партнёрство между странами региона.Герцог выразил надежду, что по итогам его визита в Анкару начнется "серьезный процесс с Турцией, углубленный диалог на различных уровнях", что приведет к прогрессу в отношениях между странами.В январе президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что Анкара в феврале ожидает с визитом президента Израиля. Позже турецкий лидер уточнил, что визит может состояться в середине марта. Как ранее сообщила администрация турецкого лидера, Эрдоган в телефонном разговоре с израильским коллегой высказался за сведение к минимуму разногласий двух стран. На протяжении последних 12 лет отношения между странами оставались сложными - несмотря на активные экономические связи, политические контакты сводились к нулю.Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
https://ria.ru/20220307/turtsiya-1777012971.html
https://ria.ru/20220307/peregovory-1776991427.html
иерусалим
сша
тель-авив
турция
анкара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735239516_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4950fe6dc58855a9630bca5742b19dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ицхак герцог, иерусалим, сша, тель-авив, турция, анкара
14:57 09.03.2022 (обновлено: 15:02 09.03.2022)
Президент Израиля впервые за 15 лет посетил Турцию с визитом
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с визитом в Анкару
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом, сообщила канцелярия главы еврейского государства. Это первый с 2007 года визит израильского президента в Турцию.
"Президент Израиля Ицхак Герцог
вместе с первой леди Михаль Герцог только что приземлились в Анкаре", - говорится в сообщении президентской канцелярии.
Перед вылетом в Анкару
с государственным визитом президент заявил, что Израиль
постарается перезагрузить отношения с Турцией
, которые в последние годы переживали взлеты и падения. Герцог отметил, что в условиях, когда "расшатывается международный порядок", важно налаживать стабильность и партнёрство между странами региона.
Герцог выразил надежду, что по итогам его визита в Анкару начнется "серьезный процесс с Турцией, углубленный диалог на различных уровнях", что приведет к прогрессу в отношениях между странами.
В январе президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что Анкара в феврале ожидает с визитом президента Израиля. Позже турецкий лидер уточнил, что визит может состояться в середине марта. Как ранее сообщила администрация турецкого лидера, Эрдоган в телефонном разговоре с израильским коллегой высказался за сведение к минимуму разногласий двух стран. На протяжении последних 12 лет отношения между странами оставались сложными - несмотря на активные экономические связи, политические контакты сводились к нулю.
Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США
из Тель-Авива
в Иерусалим
. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.