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Президент Израиля впервые за 15 лет посетил Турцию с визитом
Президент Израиля впервые за 15 лет посетил Турцию с визитом - РИА Новости, 09.03.2022
Президент Израиля впервые за 15 лет посетил Турцию с визитом
Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом, сообщила канцелярия главы еврейского государства. Это первый с 2007... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T14:57
2022-03-09T15:02
в мире
ицхак герцог
иерусалим
сша
тель-авив
турция
анкара
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом, сообщила канцелярия главы еврейского государства. Это первый с 2007 года визит израильского президента в Турцию."Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с первой леди Михаль Герцог только что приземлились в Анкаре", - говорится в сообщении президентской канцелярии.Перед вылетом в Анкару с государственным визитом президент заявил, что Израиль постарается перезагрузить отношения с Турцией, которые в последние годы переживали взлеты и падения. Герцог отметил, что в условиях, когда "расшатывается международный порядок", важно налаживать стабильность и партнёрство между странами региона.Герцог выразил надежду, что по итогам его визита в Анкару начнется "серьезный процесс с Турцией, углубленный диалог на различных уровнях", что приведет к прогрессу в отношениях между странами.В январе президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что Анкара в феврале ожидает с визитом президента Израиля. Позже турецкий лидер уточнил, что визит может состояться в середине марта. Как ранее сообщила администрация турецкого лидера, Эрдоган в телефонном разговоре с израильским коллегой высказался за сведение к минимуму разногласий двух стран. На протяжении последних 12 лет отношения между странами оставались сложными - несмотря на активные экономические связи, политические контакты сводились к нулю.Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
https://ria.ru/20220307/turtsiya-1777012971.html
https://ria.ru/20220307/peregovory-1776991427.html
иерусалим
сша
тель-авив
турция
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в мире, ицхак герцог, иерусалим, сша, тель-авив, турция, анкара
14:57 09.03.2022 (обновлено: 15:02 09.03.2022)
 
Президент Израиля впервые за 15 лет посетил Турцию с визитом

Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с визитом в Анкару

© AP Photo / Manuel Balce CenetaИзраильский политик Ицхак Герцог
Израильский политик Ицхак Герцог - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Израильский политик Ицхак Герцог
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом, сообщила канцелярия главы еврейского государства. Это первый с 2007 года визит израильского президента в Турцию.
"Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с первой леди Михаль Герцог только что приземлились в Анкаре", - говорится в сообщении президентской канцелярии.
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Перед вылетом в Анкару с государственным визитом президент заявил, что Израиль постарается перезагрузить отношения с Турцией, которые в последние годы переживали взлеты и падения. Герцог отметил, что в условиях, когда "расшатывается международный порядок", важно налаживать стабильность и партнёрство между странами региона.
Герцог выразил надежду, что по итогам его визита в Анкару начнется "серьезный процесс с Турцией, углубленный диалог на различных уровнях", что приведет к прогрессу в отношениях между странами.
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В январе президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что Анкара в феврале ожидает с визитом президента Израиля. Позже турецкий лидер уточнил, что визит может состояться в середине марта. Как ранее сообщила администрация турецкого лидера, Эрдоган в телефонном разговоре с израильским коллегой высказался за сведение к минимуму разногласий двух стран. На протяжении последних 12 лет отношения между странами оставались сложными - несмотря на активные экономические связи, политические контакты сводились к нулю.
Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.
 
В миреИцхак ГерцогИерусалимСШАТель-АвивТурцияАнкара
 
 
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