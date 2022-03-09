https://ria.ru/20220309/vizit-1777294100.html

Президент Израиля впервые за 15 лет посетил Турцию с визитом

Президент Израиля впервые за 15 лет посетил Турцию с визитом - РИА Новости, 09.03.2022

Президент Израиля впервые за 15 лет посетил Турцию с визитом

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом, сообщила канцелярия главы еврейского государства. Это первый с 2007... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T14:57

2022-03-09T14:57

2022-03-09T15:02

в мире

ицхак герцог

иерусалим

сша

тель-авив

турция

анкара

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 мар - РИА Новости. Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой прибыл в Анкару с государственным визитом, сообщила канцелярия главы еврейского государства. Это первый с 2007 года визит израильского президента в Турцию."Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с первой леди Михаль Герцог только что приземлились в Анкаре", - говорится в сообщении президентской канцелярии.Перед вылетом в Анкару с государственным визитом президент заявил, что Израиль постарается перезагрузить отношения с Турцией, которые в последние годы переживали взлеты и падения. Герцог отметил, что в условиях, когда "расшатывается международный порядок", важно налаживать стабильность и партнёрство между странами региона.Герцог выразил надежду, что по итогам его визита в Анкару начнется "серьезный процесс с Турцией, углубленный диалог на различных уровнях", что приведет к прогрессу в отношениях между странами.В январе президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что Анкара в феврале ожидает с визитом президента Израиля. Позже турецкий лидер уточнил, что визит может состояться в середине марта. Как ранее сообщила администрация турецкого лидера, Эрдоган в телефонном разговоре с израильским коллегой высказался за сведение к минимуму разногласий двух стран. На протяжении последних 12 лет отношения между странами оставались сложными - несмотря на активные экономические связи, политические контакты сводились к нулю.Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.

https://ria.ru/20220307/turtsiya-1777012971.html

https://ria.ru/20220307/peregovory-1776991427.html

иерусалим

сша

тель-авив

турция

анкара

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, ицхак герцог, иерусалим, сша, тель-авив, турция, анкара