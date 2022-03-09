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Производитель виски Jack Daniel's приостанавливает работу в России
Производитель виски Jack Daniel's приостанавливает работу в России - РИА Новости, 09.03.2022
Производитель виски Jack Daniel's приостанавливает работу в России
Американская Brown-Forman, являющаяся производителем виски Jack Daniel's и водки Finlandia, приостанавливает деятельность на территории России, сообщается на... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T20:33
2022-03-09T20:33
экономика
россия
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американская Brown-Forman, являющаяся производителем виски Jack Daniel's и водки Finlandia, приостанавливает деятельность на территории России, сообщается на сайте компании."В свете ситуации вокруг Украины мы приостанавливаем коммерческую деятельность в России", - говорится в сообщении Brown-Forman.Компания также отмечает, что находится в тесном контакте со своими украинскими сотрудниками и предоставляет им необходимую помощь.Корпорация Brown-Forman - одна из крупнейших американских компаний в сфере производства спиртных напитков и вина, производит несколько известных брендов по всему миру, включая Jack Daniel's, Early Times, Old Forester, Woodford Reserve, GlenDronach, BenRiach, Glenglassaugh, Finlandia, Herradura, Korbel и Chambord.
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экономика, россия
20:33 09.03.2022
 
Производитель виски Jack Daniel's приостанавливает работу в России

Производитель виски Jack Daniel's приостанавливает работу в России

© AP Photo / Toby TalbotВиски Jack Daniel's
Виски Jack Daniel's - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Toby Talbot
Виски Jack Daniel's. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Американская Brown-Forman, являющаяся производителем виски Jack Daniel's и водки Finlandia, приостанавливает деятельность на территории России, сообщается на сайте компании.
"В свете ситуации вокруг Украины мы приостанавливаем коммерческую деятельность в России", - говорится в сообщении Brown-Forman.
Компания также отмечает, что находится в тесном контакте со своими украинскими сотрудниками и предоставляет им необходимую помощь.
Корпорация Brown-Forman - одна из крупнейших американских компаний в сфере производства спиртных напитков и вина, производит несколько известных брендов по всему миру, включая Jack Daniel's, Early Times, Old Forester, Woodford Reserve, GlenDronach, BenRiach, Glenglassaugh, Finlandia, Herradura, Korbel и Chambord.
 
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