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Туризм
https://ria.ru/20220309/visa-1777255745.html
Visa продлила срок работы российских карт за рубежом
Visa продлила срок работы российских карт за рубежом - РИА Новости, 09.03.2022
Visa продлила срок работы российских карт за рубежом
Платежная система Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом, внутри РФ Visa и Mastercard будут работать как обычно, сообщается в... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T12:11
2022-03-09T12:28
экономика
санкции в отношении россии
туризм
новости - туризм
технологии
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Платежная система Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом, внутри РФ Visa и Mastercard будут работать как обычно, сообщается в Telegram-канале Альфа-банка."Внимание: хорошие новости, по крайней мере, неплохие. Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом. Внутри России Visa и Mastercard будут работать как обычно", - говорится в сообщении.
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экономика, санкции в отношении россии, новости - туризм, технологии
12:11 09.03.2022 (обновлено: 12:28 09.03.2022)
 
Visa продлила срок работы российских карт за рубежом

Visa продлила срок работы российских карт за рубежом до 11 марта

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкVISA
VISA - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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VISA
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Платежная система Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом, внутри РФ Visa и Mastercard будут работать как обычно, сообщается в Telegram-канале Альфа-банка.
"Внимание: хорошие новости, по крайней мере, неплохие. Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом. Внутри России Visa и Mastercard будут работать как обычно", - говорится в сообщении.
Логотип Альфа Банка - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
12:02
Альфа-банк понижает ставки по вкладам в валюте и рублях
 
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