https://ria.ru/20220309/visa-1777255745.html

Visa продлила срок работы российских карт за рубежом

Visa продлила срок работы российских карт за рубежом - РИА Новости, 09.03.2022

Visa продлила срок работы российских карт за рубежом

Платежная система Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом, внутри РФ Visa и Mastercard будут работать как обычно, сообщается в... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T12:11

2022-03-09T12:11

2022-03-09T12:28

экономика

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туризм

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технологии

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Платежная система Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом, внутри РФ Visa и Mastercard будут работать как обычно, сообщается в Telegram-канале Альфа-банка."Внимание: хорошие новости, по крайней мере, неплохие. Visa до 11 марта продлила срок работы российских карт за рубежом. Внутри России Visa и Mastercard будут работать как обычно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220309/bank-1777254209.html

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, санкции в отношении россии, новости - туризм, технологии